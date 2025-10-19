Підтримайте Вільне Радіо
Для релокованого з Покровська до Дніпра Навчально-виховного комплексу №1 хочуть замовити послуги їдальні. Ініціатива обійдеться у понад 1,4 мільйона гривень. Скількох учнів зможуть прогодувати — читайте далі.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендеру на сайті публічних закупівель Prozorro.
У жовтні влада Покровська вирішила підшукати їдальню, яка могла б забезпечити комплексне гаряче харчування для учнів Навчально-виховного комплексу №1. Нині ця школа працює у Дніпрі.
Відомо, що замовленням опікується відділ освіти Покровської міської ради Донецької області. На ініціативу передбачили 1 мільйон 446 тисяч гривень. Загалом постачальник, якого поки не обрали, має надати 12 375 послуг:
За документами, послуги їдальні, буфета та приготування їжі надаватимуть виключно в приміщенні харчоблока школи. Серед іншого, посадовці вимагають, аби харчування учнів повністю відповідало фізіологічним потребам дитячого організму — містили поживні речовини за нормами.
Нині у відділі очікують пропозиції від охочих постачальників, однак сподіваються отримати послуги до 31 грудня включно. Конкретного меню для малечі не затверджували.
Нагадаємо, з вересня 2025-го в евакуації офлайн працюють шість шкіл та один дитсадочок з Донецької області. З них — чотири заклади освіти запрацювали в такому форматі вперше від початку відкритого вторгнення.