Для релокованого з Покровська до Дніпра Навчально-виховного комплексу №1 хочуть замовити послуги їдальні. Ініціатива обійдеться у понад 1,4 мільйона гривень. Скількох учнів зможуть прогодувати — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендеру на сайті публічних закупівель Prozorro.

У жовтні влада Покровська вирішила підшукати їдальню, яка могла б забезпечити комплексне гаряче харчування для учнів Навчально-виховного комплексу №1. Нині ця школа працює у Дніпрі.

Відомо, що замовленням опікується відділ освіти Покровської міської ради Донецької області. На ініціативу передбачили 1 мільйон 446 тисяч гривень. Загалом постачальник, якого поки не обрали, має надати 12 375 послуг:

3 660 — харчування учні 1-4 класів;

6 405 — харчування учні 5-11 класів;

528 — дворазове харчування дітей дошкільного віку;

1782 — триразове харчування дітей дошкільного віку.

За документами, послуги їдальні, буфета та приготування їжі надаватимуть виключно в приміщенні харчоблока школи. Серед іншого, посадовці вимагають, аби харчування учнів повністю відповідало фізіологічним потребам дитячого організму — містили поживні речовини за нормами.

Нині у відділі очікують пропозиції від охочих постачальників, однак сподіваються отримати послуги до 31 грудня включно. Конкретного меню для малечі не затверджували.

Нагадаємо, з вересня 2025-го в евакуації офлайн працюють шість шкіл та один дитсадочок з Донецької області. З них — чотири заклади освіти запрацювали в такому форматі вперше від початку відкритого вторгнення.