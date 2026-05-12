У Словʼянській громаді оновили склад молодіжної ради при військовій адміністрації на наступні два роки. Більшість з них — школярі, однак є і студент та представник громадського сектору.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Словʼянської МВА.
За документом, до складу молодіжної ради при Словʼянській міській військовій адміністрації у 2026-2028 роках увійшли усього 12 людей, з яких девʼять — у координаційній раді. Більшість з учасників — вихованці місцевих шкіл, але є і представник від громадської організації, студент та ФОП:
Молодіжна рада — це консультативно-дорадчий орган, який створюють при міській раді для представлення інтересів молоді та участі молодих людей у місцевому самоврядуванні. Серед їхніх повноважень:
Фактично молодіжна рада не ухвалює обов’язкових рішень, але може вносити пропозиції, які влада зобов’язана розглянути. Учасники також мають право законодавчої ініціативи на місцевому рівні.
Нагадаємо, протягом квітня 2026 року в Словʼянській громаді затвердили 277 рішень щодо виплат за житло, постраждале внаслідок боїв. За 228 заявами компенсації погодили, і тепер жителям мають виплатити понад 42,6 млн грн.