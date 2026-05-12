Словʼянська міськрада. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Словʼянській громаді оновили склад молодіжної ради при військовій адміністрації на наступні два роки. Більшість з них — школярі, однак є і студент та представник громадського сектору.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Словʼянської МВА.

Хто у складі молодіжної ради Словʼянська

За документом, до складу молодіжної ради при Словʼянській міській військовій адміністрації у 2026-2028 роках увійшли усього 12 людей, з яких девʼять — у координаційній раді. Більшість з учасників — вихованці місцевих шкіл, але є і представник від громадської організації, студент та ФОП:

Огороднікова Олена — ФОП, голова молодіжної ради;

Медяник Олексій — учень ЗОШ І-ІІІ ст.№ 17, заступник голови молодіжної ради;

Винник Марія — учениця ЗОШ І-ІІІ ст. № 15;

Богдановська Кароліна — учениця ЗОШ І-ІІІ ст. № 5;

Борисенко Анна — учениця ЗОШ І-ІІІ ст. № 15;

Горланова Мирослава — учениця ЗОШ І-ІІІ ст. № 5;

Грек Микола — керівник Центру підтримки громадян, представник БО "Благодійний фонд "Ми – браття, ми – українці";

Кононенко Софія — учениця ЗОШ І-ІІІ ст. № 5;

Курсабаєв Аскар — учень ЗОШ І-ІІІ ст. № 8;

Овчаренко Єлизавета — учениця ЗОШ І-ІІІ ст. № 9;

Пінькас Софія — учениця ЗОШ І-ІІІ ст. № 10;

Шутихін Іван — студент Слов’янського енергобудівного коледжу.

Що таке молодіжна рада

Молодіжна рада — це консультативно-дорадчий орган, який створюють при міській раді для представлення інтересів молоді та участі молодих людей у місцевому самоврядуванні. Серед їхніх повноважень:

розробка пропозицій щодо молодіжної політики громади;

консультування депутатів і виконавчих органів з питань, які стосуються молоді;

ініціювання проєктів і програм для молоді;

залучення молоді до громадського життя.

Фактично молодіжна рада не ухвалює обов’язкових рішень, але може вносити пропозиції, які влада зобов’язана розглянути. Учасники також мають право законодавчої ініціативи на місцевому рівні.

Нагадаємо, протягом квітня 2026 року в Словʼянській громаді затвердили 277 рішень щодо виплат за житло, постраждале внаслідок боїв. За 228 заявами компенсації погодили, і тепер жителям мають виплатити понад 42,6 млн грн.