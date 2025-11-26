Власникам спільного житла спростили компенсації за програмою “єВідновлення”: як працює

Житловий сертифікат “єВідновлення”. Ілюстративне фото: “Суспільне. Чернігів”

Уряд спростив процедуру компенсації за програмою “єВідновлення” для житла, яке є спільною власністю. Заяву на відшкодування тепер може подати одна людина — без обов’язкової письмової згоди всіх співвласників.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Там кажуть, що усунули одну з найпоширеніших перешкод, з якою стикалися українці у програмі “єВідновлення” — не було можливості отримати компенсацію коли один зі співвласників не виходив на зв’язок. Отримати відшкодування можна було лише за умови обов’язкової письмової згоди всіх співвласників.

“Це створювало перешкоди у випадках, коли один із співвласників виїхав, не виходив на зв’язок або не брав участі в утриманні майна. Через це тисячі родин не могли скористатися програмою”, — пояснили у міністерстві.

Однак тепер подати заяву на компенсацію може один зі співвласників — така заява вважатиметься поданою від усіх. А втім, можна подати заперечення протягом 15 днів — як до комісії, так і до суду.

Отримувач відшкодування братиме на себе зобов’язання відновити об’єкт відповідно до суми, що зазначена у переліку та обсягу робіт.

“Це рішення дозволяє людям швидше відновлювати пошкоджене житло навіть у ситуаціях, коли отримати згоду всіх співвласників фактично неможливо”, — резюмували урядовці.

Нагадаємо, на компенсації за пошкоджене житло в межах програми “єВідновлення” виділили ще 609 мільйонів гривень. Цим коштом зможуть покрити поточні ремонти.