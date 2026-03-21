Денис Христов з евакуйованими мешканцями Олексієво-Дружківки. Скриншот із телеграм-каналу волонтера

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

21 березня волонтери Денис Христов і Богдан Зуяков евакуювали девʼятьох цивільних із прифронтової Олексієво-Дружківки. Разом із людьми вивезли й кількох чотирилапих. Під час евакуації працювали російські дрони та лунали вибухи снарядів.

Про це волонтер Денис Христов повідомив у своєму телеграм-каналі.

За його словами, команда зробила три заїзди. Разом із людьми вивезли двох собак і кількох котів.

“Було гучно, літали дрони, були “прильоти”, але все добре”, — сказав Денис Христов.

Нагадаємо, начальник ДонОВА Вадим Філашкін підписав наказ про примусову евакуацію дітей з окремих вулиць Слов’янська, які найбільше потерпають через обстріли. Наразі документ передали на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуації.