Центр підтримки "МиРазом". Ілюстративне фото: зі сторінки осередку у Facebook

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Переселенці зі Словʼянської громади, які нині оселилися у Дніпрі та Полтаві, можуть користуватися послугами осередків підтримки Краматорського району “МиРазом”. Там надають як гуманітарну, так і соціальну та юридичну допомоги. Публікуємо контакти та адреси цих центрів підтримки.

Про них у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів голова Словʼянської МВА Вадим Лях.

Він розповів, що для переселенців зі Словʼянської громади доступні два осередки підтримки у Полтаві та Дніпрі — “МиРазом” від Краматорського району. Там охочі можуть отримати такий перелік послуг:

гуманітарна підтримка;

соціальний супровід;

юридичні консультації;

психологічна допомога.

Знайти центри підтримки можна за адресами:

у Полтаві — вулиця Юліана Матвійчука, 115 (4-й поверх), +38 (050) 873-16-96.

у Дніпрі — проспект Дмитра Яворницького, 42, +38 (098) 230-77-03.

Як уточнив очільник військової адміністрації, влада також опрацьовує формат роботи з дітьми, які виїхали зі Словʼянської громади до Полтави.

Нагадаємо, близько 39 тисяч людей залишаються у Словʼянській громаді на липень 2026-го, серед них — 2,8 тисячі дітей. Війська країни-агресорки зруйнували та пошкодили більш як половину багатоповерхівок, дісталося й обʼєктам інфраструктури. Водночас про гуманітарну катастрофу не йдеться — соціальні установи продовжують працювати.