Цьогоріч Удачненська громада буде керуватись майже вдвічі меншим бюджетом, ніж минулого року. Причина — скорочення податків від жителів і підприємств, які більше не можуть працювати на території через війну. Разом із частиною доходів з бюджету зникли й деякі витрати. Які саме і на що гроші все ж передбачили, розповідаємо в інтерв’ю з головою Удачненської селищної ВА Валерієм Дугельним.

Через бойові дії в Удачненській громаді різко зменшилися власні доходи й, відповідно, сам бюджет

Минулого року початковий бюджет Удачненської громади, який затвердили наприкінці 2024 року, складав 56,1 мільйона гривень. Цьогоріч бюджет громади ухвалили майже вдвічі меншим — 23,2 мільйона гривень — і це навіть без урахування інфляції. З чим пов’язане таке різке скорочення загальної суми бюджету?

Бюджети складаються на основі минулорічних показників. У 2025 році громада ще була на місці: податки платилися, підприємства працювали, фермери всі сподівалися на врожай. І Шахтоуправління “Покровське” працювало, хоча їм вже дронами розбивали електровози і тепловози на станції. Станція “Удачна” раніше до 12 мільйонів тонн вантажообігу мала. Тобто минулого року кошти ще заходили.

А як усе скінчилося, звісно, звідкіля податки можуть взятися? Шахта не працює, збагачувальна фабрика не працює, вже знищене практично фермерське господарство, і агрофірми роботу згорнули й виїхали.

Шахтоуправління “Покровське”, квітень 2025 року. Скриншот Вільного Радіо з відео, опублікованого Мусою Магомедовим

Тобто фактично причина криється в тому, що через бойові дії на території громади зменшилася кількість платників податків?

Територія — зона активних бойових дій. Деякі підприємства призупинили діяльність. Ми розуміємо розміри того ж “Метінвесту” (Шахтоуправління “Покровське” входить до складу Групи “Метінвест”, — ред.). У нас працювала лише його невелика частина, але вони людям платили до останнього, і зараз багато шахтарів переїхало сюди в “Павлоградвугілля”. Також багато людей працювало на будівництві укріплень, заробітну плату їм платили. Потім вони намагалися вивозити обладнання, наскільки це можливо. Залізниця ж працювала, електрички під обстрілами ходили.

А як щодо менших підприємств? Ви зараз спостерігаєте масову перереєстрацію тих же ФОПів, наприклад?

Закон не вимагає їх нас повідомляти. Виїхали, переєструвалися, а ми вже бачимо по податковій, що все. З агрофірми “Дружба” нам ще заходять податки. Деякі підприємці торговельні майданчики відкрили на новому місці, а реєстрація залишилася. Ми ж іще не окупована територія офіційно, то так можна робити. Але життя на території громади зараз зупинилося.

Для довідки: Одним із основних наповнювачів місцевих бюджетів є ПДФО — податок на доходи фізичних осіб, які офіційно працюють на підприємствах, які зареєстровані в громаді. За Законом, “на місцях” залишається 60% коштів. У початковому бюджеті Удачненської громади на 2025 рік ПДФО визначали на рівні понад 28 мільйонів гривень. Цьогоріч же його оцінили менше, ніж у 13 мільйонів. Також, крім різних адміністративних зборів та інших видів податків, раніше громада отримувала кошти за рахунок ренти за користування надрами й податку на нерухоме майно, земельну плату й оренду з юридичних осіб. Однак у 2026 році доходів за цими статтями попередньо не буде, і лише через це бюджет втратив понад 14 мільйонів гривень.

З власними надходженнями зрозуміло. Але, може, громада ще очікує на дофінансування від держави?

Поки ще немає освітньої субвенції. Порівняно з минулим роком вона має бути трохи меншою (у 2025 році освітня субвенція Удачненській громаді складала понад 5,2 млн грн, — ред.), бо кількість дітей скоротилася, педагогічний склад зовсім трошки. Розрахунки вже подали, очікуємо.

Але на заробітну плату повністю вистачає. Ми в кінці минулого року провели скорочення технічного персоналу: кухарів, двірників. Це логічно, що їх немає, коли нічого прибирати чи варити. Ми намагалися тримати людей у простоях, поки були свої кошти. Але вже їх довелося скоротити.

Для довідки: Субвенція — це гроші, які виділяють на конкретні потреби: освіту, медицину, інфраструктуру тощо. Наприклад, громада може отримати субвенцію на ремонт доріг або виплату зарплат освітянам, і витратити ці кошти на щось інше не можна. Якщо використати їх не в повному обсязі, невитрачену частину можуть вимагати повернути.

У 2026 році з бюджету громади остаточно зникли витрати на житлово-комунальне господарство

Цьогоріч у розподілі бюджету взагалі немає статей на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, установ, що надають послуги ЖКГ, і благоустрій. Чи означає це, що комунальне підприємство “Господар”, яке було єдиним КП Удачненської селищної ради, взагалі припинило роботу?

Комунальне підприємство не працює. Із директором призупинений контракт, бухгалтер зараз у нас в селищній раді працює, і все. Люди звільнилися, хто на пенсію пішов. Є два працівники, які в армії служать, — за ними робочі місця зберігаються. А так ми евакуювалися в грудні 2024 року, і десь у листопаді воно призупинило діяльність.

Але в 2025 році видатки на ЖКГ були. Як тоді витрачали ці кошти?

Бюджет 2025 року робили по цифрах 2024-го, тому видатки на ЖКГ були, але ми їх не витрачали. Ми перерозподіляли ці кошти й на школи, але в основному на соціальну підтримку. Ветеранів війни багато додалося, допомога ЗСУ була, і по 100 тисяч гривень ми ж мобілізованим платили.

Скажіть, будь ласка, на момент призупинення діяльності КП, воно мало якісь борги, які ви ще маєте покрити з місцевого бюджету?

Заборгованості то були, але ми надавали постійну фінансову підтримку на заробітну плату. А зараз КП не працює, тож такої потреби немає.

Заборгованість була у жителей, але щоб стягувати її під час війни, треба взагалі совісті не мати. Люди виїхали голі-босі, а ми їм ще будемо згадувати, що вони колись не заплатили за вивіз сміття.

Для довідки: В Удачненській громаді місцеві комунальники опікувалися лише вивезенням побутового сміття. Станом на 1 грудня 2025 року борг мешканців за цю послугу становив 255 тисяч гривень. Протягом минулого року ця сума не змінилася — борги не погашали.

Цьогоріч у громаді планують виділяти кошти на оборону, проте скільки — поки сказати не можуть

У бюджеті Удачненської громади на 2026 рік також немає видатків на заходи з ліквідації надзвичайних ситуацій, на які минулоріч заклали 2 мільйони гривень. Чому вирішили не виділяти кошти за статтею, хоча, як ви вже казали, наразі громада не вважається окупованою?

Так, громада не вважається окупованою, але доступ на її територію вже закритий. Там стоять поліцейські блокпости, туди нікого не пропускають — тільки звідтіля. Минулого року ми закладали туди трохи коштів для будівництва укріплень, допомоги військовим. Трохи закуплявся матеріальний резерв громади: колючий дріт, дошки, цвяхи, путанка тощо.

Ми могли це закупити, і потім за заявками військових частин пороздавати. Але це порушувало бюджетне законодавство, бо видатки на оборону й на ліквідацію наслідків різні. Просто треба було швидко ухвалювати рішення, але ми припинили цю практику. Зараз ми за запитами передаємо кошти військовим частинам, і вони вже самі закупають, що потрібно. Очікували змін до бюджетного законодавства, аби можна було закупати напряму, і передавати військовим. Але змін немає, тож працюємо за законом.

Українські військовослужбовці. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Тобто цьогоріч ви будете прицільно виділяти кошти саме на оборону. Які суми в громаді наразі планують спрямувати на це в 2026 році?

Тут сум як таких ми запланувати не можемо, бо працюємо за заявками військових частин. Уже з початку року вони почали надходити. Далі це погоджується через область, і ми надаємо субвенції військовим частинам. Але скільки заявок погодять або ні, вирішує вище військове керівництво й обласна адміністрація. Ці кошти проходять через департамент фінансів.

Цього року ви вже надавали кошти військовим частинам?

Ще ні. Запити поки на розгляді.

Але як у громаді планують потім виділяти ці гроші, якщо бюджет на рік уже розписаний і видатки на оборону в ньому не передбачені? Ви переспрямовуєте ці кошти з інших статей?

Ми їх перетягуємо, так. Зазвичай із вільних залишків і заробітної плати селищної ради. Минулого року обійшлися вільними залишками.

У громаді ще не затвердили нові суми соціальних допомог, тож поки користуються минулими розписами

Цьогоріч на Донеччині вирішили уніфікувати соціальну допомогу жителям у різних громадах. Чи з’явилися у зв’язку з цим у вас якісь нові програми підтримки населення за рахунок бюджету?

У нас раніше було ширше трактування з “та інше”, а зараз воно просто детальніше стало прописано. І в нас було прив’язане лікування або всяка матеріальна допомога до прожиткових мінімумів — п’ять на онкологію, десять, наприклад, на щось інше — а зараз конкретні цифри ставляться.

Для довідки: У 2026 році на Донеччині планують запровадити однакові програми соціального захисту по всіх громадах. Виплати за ними теж анонсували рівні незалежно від ресурсів місцевих бюджетів. Якщо громада не зможе покрити ці видатки самостійно, їй спрямують додаткову дотацію.

Яким категоріям населення ви будете надавати допомогу в 2026 році?

Тим, хто потребує. Це і [гроші] на лікування, підтримка багатодітних сімей, дітей-сиріт, сімей військовослужбовців, сімей загиблих військовослужбовців, допомога за поранення, на реабілітацію, оздоровлення дітей. Також преміювання найкращим учням, [допомога] на народження дітей, на поховання [жителів], якщо треба. На травму, якщо в результаті бойових дій хтось отримав, звільненим з полону військовим. Особам похилого віку навіть премії є — хто до 100 років дожив, тим потім пенсія додаткова призначається.

А як щодо сум цих допомог?

Положення ще уніфікується й досі доробляється. Поки всі департаменти не погодили, воно не затверджене. А там кожного разу спливають нові питання, щось постійно коригується. Це зрозуміло, адже перший рік таке.

Але якщо дивитися на тенденції, ці суми якось змінилися?

Деякі трохи збільшилися, але в основному зменшилися. Мобілізованим ми раніше давати 100 тисяч гривень, а тепер 50 тисяч. Намагаємося якось викрутитись, сім’ї надати допомогу. Але тут в чому проблема: раніше ми мобілізованому 100 тисяч перерахували, і він що хоче, те й робить, а зараз 50 тисяч йому і 50 тисяч сім’ї. Але що таке сім’я? Батькам, жінці чи дітям давати [допомогу]? Сім’ї ж різні бувають.

Таких моментів робочих багато вилазить. Але я думаю, що до [кінця] першого кварталу ми вже затвердимо цей документ повністю.

Оскільки нові суми ще не затвердили, ви поки не плануєте надавати допомогу жителям громади?

Ми попереднім користуємося. Попередній же чинний ще.

(050)262-61-85;

(098)314-16-08. Щоб отримати матеріальну допомогу або проконсультуватися стосовно її надання жителі Удачненської громади можуть звернутися до місцевого Відділу соціального захисту за номерами:

Гроші соцзахисту також планують витрачати на підтримку ВПО й оздоровлення дітей

У 2026 році з бюджету громади запланували виділити на підтримку ВПО і евакуйованих 199 тисяч гривень. Порівняно з минулим роком ця сума збільшилася на 6 тисяч, але ж є ще інфляція. На що має вистачити цих коштів? Як ви плануєте їх розподіляти?

Зараз розписують нам Програму соціального захисту, там буде конкретно. Звісно, житло ми не купуємо, відшкодування на оренду житла як такого немає — просто матеріальна допомога малозабезпеченим.

Попередньо на цей рік є 150 тисяч [за цією статтею] на надання допомоги на проживання окремим групам внутрішньо переміщених осіб. Це на 25 людей. Але це ще погоджується, зараз ми проходимо коригування.

Цьогоріч у громаді в понад два рази збільшилися видатки на оздоровлення дітей. Зараз на це виділили 400 тисяч гривень. Скільки дітей ви хочете оздоровити на цю суму?

Ми б усіх оздоровили, але немає такої можливості. І тут проблема не в грошах — діти чи батьки дітей не хочуть їх оздоровлювати. Наприклад, у минулому році наша громада-партнер, це Сокальська міська з Львівської області, пропонувала за рухом “Джура” поїхати на збори з виїздом у Карпати. І ми спершу не знайшли дітей — вони відмовилися. Уже потім поїхала делегація з 21 людини, але це разом зі вчителями.

Чому ви тоді вирішили збільшити суму на оздоровлення зі 190 тисяч гривень, якщо охочих немає?

Вартість путівок трохи збільшилася, на це треба закладати кошти. Це “Перлина Донеччини”, “Артек” — дітки відпочивають на релокованих закладах відпочинку з Донеччини. Може, і дітей більше вирішить поїхати, — щоб не було такого, що в нас двоє-троє дітей зайвих, і грошей на них немає. Хай буде трохи більше, але ми зможемо оперативно це зробити.

Зараз запланували 320 тисяч гривень на саме оздоровлення і 80 тисяч на проїзд. Це для 10 дітей. Минулого року ми оздоровили 5 дітей.

Табір “Перлина Донеччини” на Закарпатті, серпень 2025 року. Фото: Вільне Радіо

За яким принципом у громаді планують обирати дітей, які зможуть оздоровитися бюджетним коштом?

Ми соціально незахищених дітей намагаємося оздоровити. Це діти-сироти, прийомні діти, багатодітні родини і хворі. А потім починається, аби хоч хтось поїхав, бо людей розкачати дуже важко.

Усі кошти в галузі культури цьогоріч підуть на нарахування працівникам у простої

У 2026 році в Удачненській громаді скоротили видатки на забезпечення діяльності бібліотек та інших культурних установ, але вони все ж є. Ці заклади продовжують працювати в евакуації?

Нічого там не працює. Просто ми не можемо скоротити бібліотекарів: Закон не дозволяє. Бібліотекарі в простої отримують 2/3 від окладу, і ще є нарахування їм у страховий стаж як за мінімальну заробітну плату.

Може, щось зміниться. Може, якісь інші форми роботи пошукаємо. Книжковий фонд нікуди було евакуювати. Хоч ми підготували його, у клубі Удачненському склали, але отримали три бомби у фойє.

Тобто ви намагалися вивезти книжки, але не вийшло?

Не встигли, так. Ми в п’ятницю тільки виїхали з бомбосховища, частину матеріалів селищної ради евакуювали, а в суботу три бомби влучили по клубу. Це ще в грудні 2024 року було.

Виходить, бібліотекарі фактично не працювали й минулого року, але тоді видатки за статтею були більші. Чому так вийшло?

Для довідки: У 2025 році бюджет Удачненської громади передбачав загалом 2,7 мільйона гривень видатків на галузь культури і мистецтва. Цьогоріч же на це попередньо спрямують лише 1,1 мільйона гривень.

Тоді були видатки на електроенергію, якісь борги платили за клуби. А зараз лише заробітна плата й відрахування в Пенсійний фонд.

У 2026 році Удачненська громада профінансує ЦПМСД Гродівської селищної ради на 742 тисячі гривень

Цьогоріч у бюджеті Удачненської громади поки не передбачили жодних видатків на медицину. Чому ухвалили таке рішення?

Видатки є. У нас же медицина спільно з Гродівською громадою. Один головний лікар, одна бухгалтерія на двох, і кожен фінансує свою частину. І ми на напрямки діяльності та заходи за запитом головного лікаря [ЦПМСД Гродівської селищної ради] виділяємо кошти.

Вони там працюють через НСЗУ — зарплата лікарям і середньому медперсоналу з цих коштів сплачується. А ми в цьому році заклали 742,2 тисячі гривень як додаткове фінансування.

На доплату середньому медперсоналу, щоб зарплата була більш-менш гідна, передбачили майже 500 тисяч. Також на створення умов для ефективного функціонування закладу первинної медичної санітарної допомоги — це 180 тисяч на оренду приміщення в Дніпрі, 50 тисяч на медикаменти, лабораторні реактиви й вироби медичного призначення, і 17 тисяч гривень на зв’язок, заправку й ремонт картриджів та оргтехніки.

Тобто цьогорічні видатки на медицину — це кошти, які направляють як субвенцію в бюджет Гродівської селищної ради?

Так, ми передаємо їм кошти, бо це заклад Гродівської громади.

