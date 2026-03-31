“Виїхали, щоб спокійно ходити по вулиці”: з Дружківки евакуювали сімʼю з дитиною

Евакуація з Дружківки у березні 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Днями “Білий Янгол” евакуював з фронтової Дружківки сімʼю з 16-річним юнаком. Незадовго до цього росіяни атакували місто КАБами — понівечили будинок, де мешкала родина. Ніхто не постраждав, усі поїхали до більш безпечного регіону.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

Через близькість до фронту в Дружківці триває обовʼязкова евакуація родин із дітьми. Більшість малечі вже виїхала, однак залишаються родини, яких правоохоронці вмовляють покинути небезпеку по декілька разів, розповідають вони. Зазначимо, що на кінець березня у місті мешкали шестеро неповнолітніх, принаймні офіційно.

Цього разу “Білі Янголи” приїхали до населеного пункту, аби вивезти сімʼю з 16-річним юнаком. Незадовго до цього росіяни атакували Дружківку КАБами – під удар потрапила домівка родини.

“Дуже страшно було останні дні. Навколо будинку скрізь поприлітало, дитина перелякалась. Тому все ж таки наважились виїхати”, – каже батько дитини.

Через загрозу життю 16-річний підліток був змушений цілими днями залишатись вдома, в повній ізоляції. Постійні обстріли, відсутність навчання та спілкування з однолітками змусили хлопця наполягти на евакуації, розповідають поліціянти.

“Я хочу виїхати звідси, аби спокійно ходити по вулиці. Вдома вже дуже нудно і страшно”, – говорить юнак, на імʼя Єгор.

Правоохоронці забирали родину на броньованому автомобілі, бо над містом постійно кружляють російські дрони, які цілять в автівки. Врятовану сім’ю передали волонтерам, які відвезли людей до більш безпечного регіону України.

Нагадаємо, нещодавно з Сергіївки Андріївської громади “Білі Янголи” евакуювали сімʼю з двома дітьми. Дівчата вирушили у безпеку з батьками та дідусем. Для родини це вже третій переїзд – вони покинули свій дім у Нью-Йорку, що під Торецьком. Загалом тоді правоохоронці врятували шістьох людей.