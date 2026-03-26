Скільки людей залишаються у Дружківці на кінець березня 2026 року: дані поліції

Дружківка у березні 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На кінець березня 2026-го у прифронтовій Дружківці залишаються близько 7 тисяч цивільних. Попри небезпеку, люди не поспішають виїздити — під час крайнього евакуаційного рейсу “Білим Янголам” вдалося вивезти з міста пʼятьох людей.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

Там розповіли, що черговій евакуації з прифронтової Дружківки сприяла похмура погода та туман, який ускладнював роботу російських дронів. Нині вулиці міста спустошені, а зруйнованих домівок з кожним днем стає дедалі більше. Окупанти систематично руйнують інфраструктуру населеного пункту.

“Останнім часом дуже багато прилітає і вдень, і вночі. У нас в будинку стеля посипалась і вікна. Нещодавно я пішла гілочки на деревах підстригати коло двору, і у 8 метрах наді мною КАБ пролетів. Такий чорний дим – сонця не стало, як ніч. Все, терпіти це вже не можна, вирішили виїхати з чоловіком”, – розповідає одна з врятованих жительок.

На правоохоронців також чекала літня жінка – того ранку неподалік її будинку вибухнув снаряд, утворивши величезну вирву. “Білі Янголи” допомогли їй та ще двом людям пройти крізь уламки до евакуаційного авто. У цей час один з поліціянтів фіксував наслідки прильоту – докази воєнного злочину Росії.

Усім евакуйованих доставили то тимчасового евакопункту. Надалі волонтери допоможуть людям виїхати до більш безпечних регіонів України.

Як уточнили у поліції, на кінець березня 2026-го у Дружківці залишаються більш як 7 тисяч мешканців. Цивільні виїжджають повільно, але евакуація триває.

Нагадаємо, з початку березня із Дружківської громади вдалося вивезти ще 64 дітей — вони вирушили у більш безпечні регіони України. Однак там все ще залишаються неповнолітні. Нині над евакуацією цивільних працюють міська та обласна влада, поліція, ДСНС і волонтери.