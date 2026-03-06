Військовий Олександр Вусатюк. Фото з архіву сімʼї

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Олександра Вусатюка. Ще з дитинства він марив військовою службою і протягом життя робив усе, щоб стати гідною частиною бойового підрозділу.

Про Олександра Вусатюка Вільному Радіо розповіла його дружина Софія.

Змалку хотів бути військовим

Олександр Вусатюк народився 12 травня 2004 року в селі Солобківці Хмельницької області. Із самого дитинства хлопець мріяв стати військовим. Якось на першому уроці в школі вчителька попросила учнів намалювати, ким вони хочуть бути. Тоді Олександр, не вагаючись, зобразив спецпризначенця — з рюкзаком за плечима й парашутом.

“Йому було рочки три, коли йшов серіал «Кадети», і він постійно казав, що буде кадетом, буде військовим. Навіть у садочку, коли інші діти кликали його «Сашко», він казав: «Я не Сашко — я кадет»”, — переповідає його дружина Софія.

Щоб утілити задум, у школі Олександр посилено займався спортом і брав участь у всіх військово-патріотичних заходах, як-от гра “Сокіл” (“Джура”). А після восьмого класу, попри вмовляння батьків, вступив до Коропецького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою.

“Там він став старшиною роти. Був одним із найкращих і навіть, коли вже випускався, всі його ліцеїсти, над якими він був старшиною роти, плакали, підкидали його. Багато з ким він дружив і дотепер”, — каже дівчина.

Військовий Олександр Вусатюк під час навчання в ліцеї. Фото з архіву сімʼї

Зустрів кохання під час навчання в академії

Наступним кроком на шляху Олександра Вусатюка до мрії, яка давно перетворилася на мету, стала Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Задля цього він перебрався до Хмельницького, де ще на першому курсі зустрів майбутню дружину Софію. Дівчина навчалася там у медичному коледжі.

До року пара мала просто дружнє спілкування часто через соцмережі: спершу бачитися заважала пандемія коронавірусу, а потім відʼїзди Олександра на стажування. У програмі хлопця і так була практика, а з початком повномасштабного вторгнення курсанти допомагали посилювати західні кордони. Та під час однієї з таких поїздок він запропонував Софії зустрічатися, і далі закохані намагалися якомога більше бути разом.

“Коли їх випускали на вихідних, ми могли більше часу провести в місті. А так я приносила йому якісь смаколики на КПП — ми там в основному бачилися, бо з його навчанням, поїздками на стрільби, якісь полігони було важко зустрітися. Правда, він в академії став займатися гирьовим спортом, входив у Союз гирьового спорту України, і його відпускали в місто на тренування. У ці проміжки часу ми теж могли побачитися, бо я могла піти з ним. Так само вони з хлопцями після тренувань поверталися, пили каву, і я теж до них приходила”, — ділиться Софія.

Військовий Олександр Вусатюк разом із дружиною Софією. Фото з архіву сімʼї

Три роки навчання Олександр прожив у казармі, але на четвертому курсантам дозволили “піти на квартири”, тож хлопець став жити разом із коханою. А за пів року, сюрпризом повернувшись раніше зі стажування на кордоні, він освідчився дівчині в третю річницю знайомства.

Пройшов відбір у бойовий підрозділ

Олександр Вусатюк завжди казав, що хоче бути саме бойовим офіцером. Після початку повномасштабного вторгнення він кілька разів думав залишити навчання й підписати контракт, як робили деякі його друзі. За словами Софії, особливо сильним це бажання було під час облоги Маріуполя. Тоді рідним вдалося стримати хлопця, який взагалі вчився на факультеті правоохоронної діяльності. Але вже перед випуском, на розподілі, він озвучив своє бажання служити в бойовому підрозділі.

Таким підрозділом для Олександра став “Дозор” — Херсон 10 мобільного прикордонного загону, представники якого шукали собі людей в академії. Охочих було багато, тож, аби потрапити туди, треба було пройти відбір: фізичну підготовку, психологічні тести, співбесіду тощо. Олександру це вдалося.

“Він був дуже радий. Скільки ми жили на квартирі, він кожен вечір намагався бігати ледь не по 17 кілометрів. Деколи не брав ключі й казав, що, коли подзвонить у домофон, щоб я його додому не пускала, перш ніж він не зробить стільки-то разів на турніку. Він постійно займався: навіть коли був утомлений після якихось тренувань в академії, бігав 10 кілометрів, але постійно робив хоч щось. А як потрапив саме в цей підрозділ, ще більше загорівся і ще більше старався, щоб бути там одним із найкращих”, — розповідає Софія.

Військовий Олександр Вусатюк разом із другом на випуску з академії. Фото з архіву сімʼї

Після випуску з академії наприкінці березня 2025 року в Олександра було лише кілька днів, щоб прибути на місце служби в Київську область. Туди з ним переїхала й Софія. Перші кілька місяців військовий провів у регіоні на базуванні, а потім ще два — на навчанні.

У серпні Олександру дали відпустку, під час якої закохані побралися. Після весілля й поїздки до Львова певний час молодята провели з батьками Олександра на Хмельниччині — усе якось відтягували відʼїзд. А після повернення на хлопця чекав перший бойовий виїзд.

Військовий Олександр Вусатюк разом із дружиною Софією під час весілля. Фото з архіву сімʼї

Через пів року служби загинув на фронті

У вересні 2025 року Олександр Вусатюк вирушив на Харківщину. Хоч нарешті мав можливість проявити себе на фронті, хлопець сильно нервував. Та хвилювався він не за себе, а за стан близьких, якщо з ним щось станеться. Ці думки посилилися, коли за тиждень до нового виходу на завдання загинув його побратим.

“Він збирав його речі, щоб віддати дружині, і знайшов обручку. Ми тоді якраз говорили, і він сказав, що до цього ніколи не задумувався, як важко дружинам. Я тоді розплакалася, бо переживала за нього, і він почав заспокоювати мене, намагатися якось переключити тему. А потім сказав такі слова: «Якщо що, я хочу, щоб ти знала, що я був найкоханіший, найщасливіший, і дуже тебе кохаю»”, — згадує дівчина ту розмову.

На передовій Олександр став задумуватися про дітей — хотів, аби в разі його загибелі Софія не лишилася одна. У майбутньому хлопець також мріяв власноруч звести будинок і заснувати власний бізнес, але не встиг.

Софія пригадує, що перед останнім виїздом на завдання Олександр дзвонив їй кожної вільної хвилини, а поки вона шукала, де зарядити телефон, намагався поспілкуватися з усіма рідними й друзями. Коли дівчина знову вийшла на звʼязок, військовий уже вирушив на завдання. Та перед цим записав їй відео, у якому нагадав дружині, що кохає, і сказав, що все буде добре, тільки от очі в нього, каже Софія, на тому відео були дуже сумні.

Військовий Олександр Вусатюк. Фото з архіву сімʼї

З того часу пара не розмовляла. Але кожного дня приблизно в один і той самий час дівчина тримала звʼязок із побратимом Олександра, який передавав, що з ним усе добре. Тільки от за тиждень, 19 жовтня 2025 року, він чомусь їй не написав. На повідомлення Софії військовий не відповів, а пізніше їй подзвонив друг Олександра з академії, який служив на іншому напрямку, й повідомив про загибель захисника. Наступного дня трагічну новину підтвердив безпосередній командир Олександра.

Виявилося, що того дня військові мали раніше повертатися з позицій поблизу Вовчанська через погіршення безпекової ситуації. І під час виходу в Олександра влучив російський FPV-дрон.

Забрати тіло військового з позиції змогли лише за 10 днів. Поховали захисника на кладовищі в рідних Солобківцях.

Вічна памʼять.