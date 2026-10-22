Якщо Україна відступить з Донецької області, росіяни можуть піти на Дніпропетровщину, — Зеленський

Стела Донецької області. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російські війська зможуть піти у наступ на Дніпропетровську область, якщо Україна відступить з міст Донеччини — Словʼянська, Краматорська та Дружківки. Під загрозою можуть опинитися зокрема Павлоград, Дніпро, Кривий Ріг та Нікополь.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у подкасті Diary Of A CEO.

За його словами, вихід із Донецької області — одна із головних вимог російського політичного керівництва для завершення війни. Разом із тим глава держави стверджує, що частина регіону, яку контролюють українські військові, дуже захищена. Якщо ж віддати Слов’янськ, Краматорськ та Дружківку — це відкриє росіянам шлях до Дніпропетровщини.

“Вони хочуть головні міста — Словʼянськ, Краматорськ, Дружківка, — а це вже вихід на Дніпропетровську область. На Павлоград, Дніпро, Кривий Ріг — це рідне моє місто, — Нікополь. Це виробничий кластер, інженерів, виробництва. Це економіка нашої держави”, — сказав Зеленський.

Він зазначив, що ризик подальшого наступу Росії на Дніпропетровську область в такому разі буде великий, зокрема через відсутність гарантій безпеки для України.

“Це дуже небезпечно, бо якщо віддати їм цю частину, а це дуже посилений захист нашої держави. Якщо віддати їм ці наші міста, то ризик великий. Якщо він захоче йти далі, то він може захопити велику кількість наших міст, якщо він піде далі. А ризик є, ніхто нічого не гарантує.

Найбільший компроміс і так ми робимо — перемирʼя, давайте зупинимо цю війну, а вони хочуть, щоб ми ще вийшли. А якщо ми виходимо, то які гарантії безпеки, окрім того, що це нечесно”, — додав президент.

Нагадаємо, російський Генштаб має плани повністю захопити Донецьку область до кінця 2026 року. Нині на полі бою немає жодних ознак, які б вказували на готовність окупантів припинити вогонь та перейти до переговорного процесу, заявляли в ГУР.