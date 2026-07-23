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З Дружківки евакуювали ще пʼятьох людей, серед них — важкопоранені та подружжя, яке втратило сина

Богдан Комаровський
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Днями екіпаж “Білий Янгол” евакуював з оточеної боями Дружківки двох важкопоранених людей — їх врятували із розтрощеного через атаку росіян будинки. Також поліціянти вивезли подружжя, яке втратило сина та ще одного чоловіка.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

За словами правоохоронців, нині виїхати із прифронтової Дружківки погоджуються і ті, хто раніше не наважувався. Екіпаж “Білий Янгол” забирає цивільних з багатьох, а під час останнього рейсу їм вдалося евакувати подружжя. Вони втратили сина через російську атаку:

“У нас син загинув. Це сталося в Андріївці. Він працював у лікарні, возив лікарів. Зайшов у магазин, і туди прилетів ворожий дрон”.

З Дружківки евакуювали ще пʼятьох людей, серед них — важкопоранені та подружжя, яке втратило сина
Евакуація з Дружківки, липень 2026-го. Фото: з відео поліції Донеччини

Екіпаж також допоміг виїхати чоловікові, дружина якого покинула небезпеку раніше. Він погодився евакуюватися після того, як потрапив до лікарні через інфаркт, розповіли поліціянти.

З Дружківки евакуювали ще пʼятьох людей, серед них — важкопоранені та подружжя, яке втратило сина
Евакуація з Дружківки, липень 2026-го. Фото: з відео поліції Донеччини

Окрім планової евакуації, “Білі Янголи” виїжджають і на місця обстрілів. Так, після чергового авіаудару окупантів правоохоронці врятували зі вщент зруйнованого будинку важкопоранених чоловіка та жінку. Постраждалим надали екстрену допомогу, встановили турнікети та доставили у лікарню.

З Дружківки евакуювали ще пʼятьох людей, серед них — важкопоранені та подружжя, яке втратило сина
Евакуація з Дружківки, липень 2026-го. Фото: з відео поліції Донеччини

Поліціянти вкотре закликають жителів прифронтових громад не наражати себе на небезпеку та вчасно евакуюватися. Допомогу з цим можна отримати за номером телефону — 102.

Нагадаємо, близько 7,8 тисячі людей виїхали з підконтрольної частини Донецької області до більш безпечних регіонів України від початку липня 2026-го. Серед них є більш як тисяча дітей.

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