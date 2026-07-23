З Дружківки евакуювали ще пʼятьох людей, серед них — важкопоранені та подружжя, яке втратило сина

Евакуація з Дружківки, липень 2026-го. Фото: з відео поліції Донеччини

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Днями екіпаж “Білий Янгол” евакуював з оточеної боями Дружківки двох важкопоранених людей — їх врятували із розтрощеного через атаку росіян будинки. Також поліціянти вивезли подружжя, яке втратило сина та ще одного чоловіка.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

За словами правоохоронців, нині виїхати із прифронтової Дружківки погоджуються і ті, хто раніше не наважувався. Екіпаж “Білий Янгол” забирає цивільних з багатьох, а під час останнього рейсу їм вдалося евакувати подружжя. Вони втратили сина через російську атаку:

“У нас син загинув. Це сталося в Андріївці. Він працював у лікарні, возив лікарів. Зайшов у магазин, і туди прилетів ворожий дрон”.

Екіпаж також допоміг виїхати чоловікові, дружина якого покинула небезпеку раніше. Він погодився евакуюватися після того, як потрапив до лікарні через інфаркт, розповіли поліціянти.

Окрім планової евакуації, “Білі Янголи” виїжджають і на місця обстрілів. Так, після чергового авіаудару окупантів правоохоронці врятували зі вщент зруйнованого будинку важкопоранених чоловіка та жінку. Постраждалим надали екстрену допомогу, встановили турнікети та доставили у лікарню.

Поліціянти вкотре закликають жителів прифронтових громад не наражати себе на небезпеку та вчасно евакуюватися. Допомогу з цим можна отримати за номером телефону — 102.

Нагадаємо, близько 7,8 тисячі людей виїхали з підконтрольної частини Донецької області до більш безпечних регіонів України від початку липня 2026-го. Серед них є більш як тисяча дітей.