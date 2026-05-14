З Миколаївки та Райгородка евакуювали ще девʼятьох людей, серед них — двоє дітей

Евакуація з Миколаївки та Райгородка, травень 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Екіпаж поліції “Білий Янгол” вивіз з прифронтової Миколаївки пʼятьох людей віком від 31 до 86 років. Ще чотирьох жителів їм вдалося евакуювати з Райгородка, зокрема — жінку з двома дітьми. Нині вони у безпеці.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

За їхніми даними, Миколаївка щодня перебуває під постійними ударами авіації, ствольної артилерії та безпілотників. Російська війська наближаються до міста все ближче, тож охочих виїхати з кожним днем стає все більше.

“Поруч з нашим будинком всі оселі зруйновані, наш дивом не постраждав. На щастя і в тих будинках ніхто не постраждав, бо нікого не було або встигли сховатись у погріб. Хоча зараз така зброя, що і підвал не врятує, дуже страшно”, — розповіла літня жінка, яка вирішила покинути небезпеку.

Її та ще чотирьох цивільних екіпаж “Білого янгола” доставив до більш безпечної локації. Після цього правоохоронці вирушили у прифронтовий Райгородок — звідти надійшла інформація про матір з двома дітьми. Поліціянти перевірили декілька адрес та виявили сімʼю.

“Після розмов родина прийняла рішення евакуюватися. 11-річний Валерій та 5-річна Марія з мамою та бабусею тепер у безпеці”, — уточнили у ГУНП.

Там вкотре також закликали жителів прифронтових громад евакуюватися до більш безпечних регіонів України. Допомогу у виїзді можна попросити за номером телефону – 102.

Нагадаємо, на травень 2026-го у зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються 22 дитини. Найбільше — в окремих районах Словʼянська, де востаннє запровадили обовʼязковий виїзд.