З прифронтової Дружківки евакуювали пʼятьох людей, серед них — підліток

Евакуація з Дружківки, червень 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

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Екіпаж поліції “Білий Янгол” евакуював з прифронтової Дружківки дві родини — загалом пʼятеро людей. Серед них було подружжя із 17-річним сином, які виїхали з Костянтинівки. Нині врятовані у безпеці.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

Як розповіли правоохоронці, цього разу вони проводили евакуації з центральної частини Дружківки. Напередодні туди влучили російські снаряди — безпекова ситуація у місті стає дедалі складнішою. Через загрозу дронових атак екіпажу довелося маскувати службовий транспорт і обходити адреси пішки.

Перша локація – частково зруйнована дев’ятиповерхівка. Там на них чекала родина.

“Я досі в шоці, що ми залишились живі. Я була на кухні, біля стіни – і в цей час стався вибух. Якби стояла біля плити, точно б загинула. Син теж тільки увійшов в тамбур: якби затримався на декілька секунд, то завалило б цеглою”, – каже 74-річна Зінаїда.

Другу сім’ю – подружжя з 17-річним сином – поліціянти забирали з приватного сектору.

“Постійно дрони літають, постійно обстріли, страшно вийти на вулицю, навіть в будинку знаходитися страшно. Стоїш, чуєш: летить дрон, і думаєш: “Аби обійшлося”, – розповідає 37-річна Юлія.

За словами правоохоронців, родина вже двічі тікала від війни: з Костянтинівки та з Олексієво-Дружківки. Цього разу ухвалили рішення їхати далі в більш безпечні регіони України. З собою взяли кота Тимофія.

Надалі евакуйовані родини за допомогою волонтерів вирушили до Одещини та Київщини. Водночас жителів Дружківки, які досі залишаються, закликають не зволікати та евакуюватися. Звернутися по допомогу можна за номером телефону – 102.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо зафільмували Дружківку на початку червня 2026 року. З кожним місяцем прифронтове місто стає дедалі безлюднішим — його наважуються покидати люди, які втомилися жити під постійними обстрілами та гулом російських дронів. Лінія фронту продовжує наближатися, а разом з нею більшає кількість руйнувань.