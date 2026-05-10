Памʼятник партизанам у Бахмуті, травень 2026 року. Фото: з російських джерел

Росіяни “прикрасили” вцілілий у знищеному Бахмуті памʼятник партизанам. До так званого “Дня перемоги” окупанти почепили на нього символи “російського миру”, а поблизу виставили триколори. Не обійшлося й без “вогню, який не зовсім вічний”.

Нові кадри зі зруйнованого міста опублікував блогер Денис Казанський.

На відео — невідомий чоловік, який знімає нижній парк у центральному районі Бахмута. Посеред зруйнованих будівель він знімає памʼятник партизанам. Окупанти вирішили його “прикрасити” до 9 травня — у цей день вони відзначають радянське свято перемоги у Другій світовій війні.

“У центрі Бахмута, 9 травня 2026 року, красавці організували.. Вогонь не зовсім вічний, але є”, — каже чоловік на відео.

Окрім імпровізованого вогнища, яке “хоч і не вічне, але все одно є”, на памʼятник начепили інсталяції, подібні до жалобних букетів. На них символіка “російського миру” Z — “за победу”. Поряд з ними стоять радянський прапор та триколор країни-агресорки.

Зазначимо, що у липні 2025 року монумент мав інший вигляд. Тоді окупанти частково його пофарбували: додали червоного кольору на потрісканий постамент, а жовтого — на гвинтівку та стрічку з патронами. Самих партизанів пофарбували в зелений колір, а їхні чоботи — у чорний.

Нагадаємо, у квітні 2025 року росіяни обвішували поруйнований Бахмут плакатами та розфарбовували стовпи у триколори. Такі дії вони називали “підготовкою” до 9 травня — тоді ж святкували так званий “День перемоги”.