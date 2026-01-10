Підтримайте Вільне Радіо
Після осіннього сповільнення наступу у грудні 2025 року загарбники відновили активні дії на території Донеччини. Найбільше їхнє просування зафіксували на Сіверському та Покровському напрямках. Водночас для ЗСУ місяць не приніс суттєвих успіхів, які відобразилися б на мапі. Розповідаємо детальніше про зміни на фронті на кожному з напрямків.
Дані, наведені нижче, журналісти Вільного Радіо подають, спираючись на інформацію від Генштабу, бригад ЗСУ та аналітичного порталу DeepState.
За грудень окупаційні війська захопили 348 км² території Донецької області. Це майже вдвічі більше, ніж у листопаді, та у три з половиною рази більше, ніж у жовтні.
Найбільше просування загарбників зафіксували на Сіверському та Покровському напрямках. Зокрема, російська армія окупувала:
Тепер із 26,5 тис. км² загальної площі Донеччини в окупації перебувають 20,69 тис. км², або 78%. Отже, за грудень 2025 року окупаційні війська змогли захопити 1,2% від площі області. Для порівняння: у жовтні та вересні 2025 року цей показник не перевищував 0,3%.
Українські оборонці протягом грудня 2025 року не проводили контрнаступальних дій, результати яких відображалися б на мапі.
Нагадаємо, протягом 2025 року російська армія понад 42,5 тисячі разів йшла в атаку на позиції оборонців ЗСУ в Донецькій області. Більшість штурмів українські захисники відбили, однак окремі невдачі призвели до втрати понад 2900 км² території Донеччини — це майже 11% усієї площі регіону.