Червоним позначена територія Донецької області, яку станом на кінець грудня 2025 року контролює російська армія, зеленим — підконтрольна українській владі. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Після осіннього сповільнення наступу у грудні 2025 року загарбники відновили активні дії на території Донеччини. Найбільше їхнє просування зафіксували на Сіверському та Покровському напрямках. Водночас для ЗСУ місяць не приніс суттєвих успіхів, які відобразилися б на мапі. Розповідаємо детальніше про зміни на фронті на кожному з напрямків.

Дані, наведені нижче, журналісти Вільного Радіо подають, спираючись на інформацію від Генштабу, бригад ЗСУ та аналітичного порталу DeepState.

За грудень окупаційні війська захопили 348 км² території Донецької області. Це майже вдвічі більше, ніж у листопаді, та у три з половиною рази більше, ніж у жовтні.

Найбільше просування загарбників зафіксували на Сіверському та Покровському напрямках. Зокрема, російська армія окупувала:

19 км² території від села Дачне до села Філія та ще 3 км² поблизу села Удачне на Новопавлівському напрямку ;

89 км² території у східній частині Покровська, північній частині Мирнограда та в селах Лисівка, Сухий Яр, Новопавлівка, Гнатівка, Ріг, Балаган, Михайлівка, Миколаївка й Новоекономічне на Покровському напрямку . Окрім цього, загарбники зайняли 1,2 км² у центрально-західній частині Покровська, 2,2 км² поблизу сіл Родинське та Красний Лиман, 1,1 км² у районі села Никанорівка, 10 км² на території сіл Маяк і Панківка, а також 1 км² у напрямку села Софіївка ;

найменше просування — на Костянтинівському напрямку : 9,6 км² території від села Яблунівка до селища Клебан-Бик;

12,2 км² території від села Олександро-Шультине до Ступочок і ще 2 км² у районі села Оріхово-Василівка на Краматорському напрямку ;

найсуттєвіше просування — 154 км² на Слов’янському напрямку . Тут під окупацію потрапили території від села Васюківка на південь — через Федорівку, Переїзне, Виїмку, Званівку, Сіверськ (23 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські захисники вийшли із Сіверська ), Новоселівку, Серебрянку та Дронівку;

ще 20 км² території навколо села Ямпіль, 21 км² від села Колодязі на захід до села Новоселівка та 2 км² поблизу села Середнє на Лиманському напрямку .

Тепер із 26,5 тис. км² загальної площі Донеччини в окупації перебувають 20,69 тис. км², або 78%. Отже, за грудень 2025 року окупаційні війська змогли захопити 1,2% від площі області. Для порівняння: у жовтні та вересні 2025 року цей показник не перевищував 0,3%.

Українські оборонці протягом грудня 2025 року не проводили контрнаступальних дій, результати яких відображалися б на мапі.

Нагадаємо, протягом 2025 року російська армія понад 42,5 тисячі разів йшла в атаку на позиції оборонців ЗСУ в Донецькій області. Більшість штурмів українські захисники відбили, однак окремі невдачі призвели до втрати понад 2900 км² території Донеччини — це майже 11% усієї площі регіону.