Малюк на руках. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У квітні 2026 року в Словʼянську на світ зʼявилися 16 малюків. Як і в березні, дівчаток серед них було більше. Однак порівняно з минулим місяцем загалом дітей народилося менше.

Про кількість новонароджених за квітень повідомив начальник Словʼянської міської військової адміністрації Вадим Лях.

В останньому пологовому на підконтрольній території Донеччини впродовж квітня народилися 16 дітей: 9 дівчаток і 7 хлопчиків. Це менше, ніж було в березні, коли на світ зʼявилися 27 малюків: 14 дівчаток і 13 хлопчиків.

Загалом за 2026 рік у Словʼянську вже народилися 90 дітей. Крім 43 немовлят навесні, ще 47 новонароджених було взимку: 31 у січні й 16 в лютому. Торік же на цей момент в пологовому вже зʼявилися 219 малюків.

Нагадаємо, 20 березня 2026 року в області вирішили примусово вивозити дітей із наближених до фронту районів Словʼянська. На кінець квітня там залишалися 22 неповнолітні.