Евакуація дітей з Донеччини. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

Тиждень тому у трьох районах Словʼянська, де оголошена обовʼязкова евакуація, мешкали 96 дітей. За тиждень батьки вивезли звідти шістьох неповнолітніх. Вони вирушили у більш безпечне місце.

Про це повідомили у Словʼянській МВА.

Там розповіли, що нині триває підготовча робота щодо подальшої евакуації родин з дітьми за межі Словʼянська — її мають провести вже “найближчим часом”. Декілька днів тому — 20 березня — влада Донеччини підписала наказ про примусову евакуацію дітей з окремих вулиць міста. Документ передали на погодження Координаційному штабу з питань евакуації, але чи затвердили його вже остаточно, не уточнюють.

Однак, як зазначають у військовій адміністрації, вони вже розмовляли з сімʼями та надали необхідні розʼяснення: щодо виплат, гуманітарної підтримки, психологічного та соціального супроводу. Перші результати, додають посадовці, вже є — з районів Східний, Семенівка, Високоіванівка самостійно виїхали батьки із шістьма дітьми. Нині там залишаються ще 90 неповнолітніх.

Нині родини з дітьми зі Словʼянська безкоштовно приймають у Чернівецькій, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Полтавській, Одеській та Кіровоградській областях. Крім того, окремі пропозиції пропонують благодійники на Закарпатті та Київщині.

“Можливо, це не такі умови, про які можна мріяти. Але вони дозволяють не сплачувати за житло, перебувати в безпеці, дають змогу дітям ходити до школи й садочка, відвідувати гуртки і секції”, — зазначили у ВА.

Нагадаємо, через обстріли жителі Слов’янська стали активніше евакуюватися. Втім, поки йдеться про сотні охочих виїхати з міста, а не тисячі. Серед них є родини з дітьми.