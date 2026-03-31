За тиждень зі Словʼянської громади виїхали 614 людей, більш ніж сотня з них – діти

Евакуація дітей. Ілюстративне фото: поліція Донеччини

Упродовж минулого тижня зі Слов’янської громади за обласною програмою евакуювали 614 людей, з яких понад сотня – діти. Як кажуть у місцевій владі, це втричі більше, ніж за тиждень до того.

Про це повідомили у Словʼянській МВА.

За минулий тиждень лише через обласну програму евакуації зі Словʼянської громади виїхали 614 людей, серед них – 134 дитини. Це втричі більше, ніж тижнем раніше, зазначили посадовці. Окрім цього, цивільні покидали населені пункти й самостійно.

“Але навіть така активність – недостатня. Адже останнім часом місто щоденно знаходиться під ворожими авіаударами”, – наголосили у військовій адміністрації.

Там зазначили, що в районах обовʼязкової евакуації нині залишаються 59 дітей – це із 96, що проживали там до цього. У найбільш небезпечній локації – Високоіванівці – поки мешкають двоє неповнолітніх. Місцевих закликають виїхати до інших регіонів України, а звернутися по допомогу можна за цими номерами:

+38 (099) 539-78-67;

+38 (099) 549-80-48;

+38 (066) 284-92-85;

+38 (095) 841-80-82;

+38 (099) 435-02-75;

+38 (099) 558-56-73;

+38 (099) 180-90-16.

Нагадаємо, на кінець березня 2026-го у зоні примусової евакуації на Донеччині залишається 144 дитини. Нещодавно до цих територій додалися окремі райони Словʼянська, однак механізм там поки не запрацював — чекають погодження Коордштабу. Попри це, місто покидають родини з малечою.