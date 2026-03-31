Захисник Вʼячеслав Меланченко. Фото: Курахівська міська рада

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Вʼячеслава Меланченка. Чоловік жив і працював у рідному Кураховому, доки Росія не почала повномасштабну війну проти України. У березні 2022 року він узяв до рук зброю, аби боронити рідну землю.

Про Вʼячеслава Меланченка розповіли в Курахівській міській раді й Шумській міській раді.

Вʼячеслав Меланченко народився 4 серпня 1990 року в Кураховому. Там закінчив місцеву школу №5, а потім вступив до Курахівського професійного ліцею, де здобув фах муляра, монтажника сталевих і залізобетонних конструкцій, електрозварювальника ручного зварювання.

“В’ячеслав мав добру вдачу, був скромним, врівноваженим, розсудливим і щирим. Завжди приходив на допомогу тим, хто цього потребував”, — розповідають про чоловіка в Курахівській міській раді.

Чоловік працював на Курахівській ТЕС, але 6 березня 2022 року став до лав ЗСУ, аби захистити рідну землю від окупантів. Служив у 109 окремій бригаді територіальної оборони. Там виконував обовʼязки кулеметника стрілецького відділення.

“Побратими знали В’ячеслава як хороброго воїна, надійного товариша, незламного патріота. Він завжди залишався відповідальним, стійким, витриманим, умів підтримати, допомогти, захистити”, — переповідають спогади про нього в Курахівській міській раді.

Вʼячеслав боронив країну понад рік. У свій 33-й день народження, 4 серпня 2023 року, військовий загинув поблизу Красногорівки від прямого влучання російського снаряда. З того часу захисника вважали безвісти зниклим. Лише 27 жовтня 2025 року близькі змогли попрощатися з ним.

Поховали Вʼячеслава у місті Шумськ на Тернопільщині, куди через наближення фронту до рідного Курахового, яке нині перебуває в окупації, перебралися його рідні.

У захисника залишилися мати й сестра.

Вічна памʼять.