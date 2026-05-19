Житель Словʼянська Валерій Манзело. Фото: Платформа памʼяті “Меморіал”

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаємо Валерія Манзела — будівельника, який присвятив десятиліття розвитку промисловості Донеччини. Життя 86-річного чоловіка обірвалося 10 березня 2026 року, коли російська бомба влучила в його будинок на вулиці Торській у Словʼянську.

Про Валерія Манзела розповіли на сайті Донецької ОДА.

Вільне Радіо щодня розповідає про військових і цивільних, які стали жертвами російської агресії проти України. Ми прагнемо, аби їхні імена не залишилися лише статистикою. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його/її життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Валерій Манзело народився 26 лютого 1940 року у Словʼянську. Навчався у місцевій школі №15, а згодом закінчив Український заочний політехнічний інститут у Харкові. Чоловік захоплювався футболом та грав центральним нападником у команді “Хімік”. У листопаді 2020 року він зробив перший почесний удар під час відкриття оновленого міського стадіону у Словʼянську.

Більшу частину життя Валерій Манзело присвятив розвитку промисловості Донеччини та Луганщини. Він очолював будівельно-монтажне управління “СУ-259” тресту “Донбаспромхіммонтаж”, яке займалося будівництвом промислових комбінатів і прокладанням трубопроводів високого тиску. Під його керівництвом у 2003-2006 роках змонтували та запустили останню в Україні доменну піч на Єнакіївському металургійному заводі. У Слов’янську підприємство також прокладало теплотраси, газопроводи та водогони.

Рідні згадують Валерія як вимогливого, але порядного керівника, переповідають на сайті ДонОДА. Його донька також обрала технічну професію й працює інженером з охорони праці, а онук навчається на інженера з цивільного захисту.

Валерій Манзело загинув 10 березня 2026 року внаслідок російського авіаудару по Словʼянську. Бомба влучила у будинок на вулиці Торській, де чоловік перебував у своїй квартирі. 86-річний Валерій помер у лікарні.

Поховали чоловіка на Північному кладовищі у Словʼянську.

Світла пам’ять.