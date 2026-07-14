“Жили у постійному страху”: з прифронтової Дружківки евакуювали ще пʼятьох людей

Евакуація з Дружківки, липень 2026-го. Фото: з відео ГУНП Донеччини

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Днями екіпаж “Білий Янгол” вивіз із прифронтової Дружківки ще пʼятьох людей, серед них — сімʼя двічі переселенців. Правоохоронці нарікають, що нерідко люди відмовляються покинути місто. Місцеві наважують виїхати лише тоді, коли їхні домівки перетворюються на згарища.



Про це розповіли у ГУНП Донецької області.

За словами правоохоронців, ситуація у місті залишається вкрай напруженою: війська країни-агресорки руйнують будинки керованими авіабомбами, а їхні дрони цілять навіть по пішоходах. Місцеві вимушені виживати без комунікацій.

“Нічого немає: ні світла, ні води, ні газу — ще з січня. Є маленька пічка і газовий балон, так і живемо. Або на вогнищі на вулиці, чи на буржуйці у сусідки готуємо. Місяць тому поруч із будинком, прямо через дорогу, прилетіло три КАБи — у нас вікна вилетіли, дах знесло. Сьогодні зранку було два прильоти, я ледь не вмерла у машині від страху. Дуже поруч прилетіло”, — ділиться одна з жительок Дружківки.

Під час евакуацій поліціянтам доводиться постійно маскувати авто і пересуватися небезпечними районами пішки. “Білі Янголи” зазначають: нерідко, діставшись потрібної адреси, стикаються з тим, що людей там немає або вони вирішили залишитись у місті. Багато людей наважуються на виїзд лише тоді, коли їхні домівки перетворюються на згарища.

“Що сталося, я й не зрозумів. Піднявся, побіг до дверей — по лівій стороні вже було видно пробиту стелю, загорівся дах. Вхідні двері заклинило, тож я через вікно в залі вискочив”, — розповів правоохоронцям 53-річний Олександр, якому вдалося врятуватися від російської атаки.

Сім’я 47-річного Олексія — двічі переселенці розповіла “Білим Янголам”:

“Раніше прилітали КАБи, зараз дрони, постійно гучно. Ми взагалі – з Костянтинівки, у вересні приїхали в Дружківку, зараз знову виїжджаємо”.

Загалом екіпаж евакуював пʼятьох людей. Так, 75-річний Анатолій згадує, як снаряди окупанти вбивали сусідів. А 69-річна Любов, яка евакуюється разом зі своєю собакою Масею, додає:

“Дуже страшно, коли КАБи прилітають, не знаєш, куди ховатись”.

Усіх евакуйованих передали волонтерам для подальшого супроводу. Їм обіцяють розміщення, психологічну та медичну підтримку.

Нагадаємо, нині прифронтова Дружківка — місто, де залишається найскладніша ситуація у Донецькій області. Там без будь-якої інфраструктури досі мешкають чотири тисячі людей. Росіяни намагаються взяти під вогневий контроль під’їзді шляхи до населеного пункту.