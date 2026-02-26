Ілюстративне фото: depositphotos

31 мешканець Донецької області отримав додаткову грошову допомогу на придбання твердого палива у січні.

Про це журналістам Вільного радіо повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області у відповіді на інформаційний запит. Виплати здійснюють відповідно до постанови Кабіміну №1169, яка передбачає підтримку населення в опалювальний сезон.

Хто має право на виплати

Додаткову підтримку призначають родинам, які:

опалюють житло виключно твердим паливом;

не мають централізованого теплопостачання;

не використовують газ або електроенергію для індивідуального опалення;

вже мають призначену житлову субсидію або пільгу на придбання палива.

Як відбувається нарахування

Для більшості отримувачів процедура є автоматичною. Якщо родина вже отримує субсидію та надала згоду на обробку персональних даних, кошти нараховують на підставі інформації, що вже є у базах Пенсійного фонду.

Ті, хто звертається за підтримкою вперше, мають подати заяву. Це можна зробити:

особисто у сервісних центрах ПФУ;

через ЦНАПи;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок, на сайті Мінсоцполітики або у застосунку Дія.

Для оформлення знадобляться:

заява та декларація;

довідка про доходи (якщо інформації немає у базах ПФУ);

договір оренди — якщо родина проживає у орендованому житлі.

Як перевірити або надати згоду онлайн:

Оскільки програма фінансується зокрема міжнародними партнерами, обов’язковою умовою є надання згоди на передачу персональних даних. Без цього виплата неможлива.

Авторизуйтеся на порталі ПФУ за допомогою КЕП (електронного підпису) або BankID. Перейдіть у розділ “Мої повідомлення” (рубрика “Індивідуальні повідомлення”). Якщо ви маєте право на виплату, там буде повідомлення про необхідність надання згоди — її можна підписати дистанційно.

Що відомо про фінансування у 2026 році

У Пенсійному фонді зазначають, що станом на лютий 2026 року рішення щодо зміни умов надання допомоги або збільшення обсягів її фінансування не ухвалювали.

Наразі розмір виплат та їхня періодичність залежать від бюджетних призначень та наявності фінансування від міжнародних партнерів.

Питання фінансування програми на наступний опалювальний сезон (2026–2027 років) вирішуватимуть згодом, залежно від наявного бюджету.

