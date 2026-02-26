Зробити резюме статті: (ChatGPT)
31 мешканець Донецької області отримав додаткову грошову допомогу на придбання твердого палива у січні.
Про це журналістам Вільного радіо повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області у відповіді на інформаційний запит. Виплати здійснюють відповідно до постанови Кабіміну №1169, яка передбачає підтримку населення в опалювальний сезон.
Додаткову підтримку призначають родинам, які:
Для більшості отримувачів процедура є автоматичною. Якщо родина вже отримує субсидію та надала згоду на обробку персональних даних, кошти нараховують на підставі інформації, що вже є у базах Пенсійного фонду.
Ті, хто звертається за підтримкою вперше, мають подати заяву. Це можна зробити:
Для оформлення знадобляться:
Оскільки програма фінансується зокрема міжнародними партнерами, обов’язковою умовою є надання згоди на передачу персональних даних. Без цього виплата неможлива.
У Пенсійному фонді зазначають, що станом на лютий 2026 року рішення щодо зміни умов надання допомоги або збільшення обсягів її фінансування не ухвалювали.
Наразі розмір виплат та їхня періодичність залежать від бюджетних призначень та наявності фінансування від міжнародних партнерів.
Питання фінансування програми на наступний опалювальний сезон (2026–2027 років) вирішуватимуть згодом, залежно від наявного бюджету.
