Парку у Словʼянську. Фото: Вільне Радіо

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У Словʼянську стартував проєкт “Словʼянськ 360°”, покликаний зберегти культурну памʼять громади через особисті історії її жителів. Місцевих закликають пройти онлайн-опитування, яке допоможе визначити знакові місця громади.

Про старт проєкту повідомили в інстаграмі ГО “Задзеркалля”.

Під час першої зустрічі краєзнавці, представники місцевого самоврядування, активісти та небайдужі містяни обговорили місця, які, на їхню думку, формують характер Словʼянська, зберігають його історію та об’єднані теплими спогадами мешканців. Організатори зазначають, що саме такі особисті історії мають стати основою майбутньої мистецько-документальної інсталяції.

Також під час зустрічі презентували онлайн-опитувальник. За його допомогою планують визначити 12 знакових місць Словʼянська, які увійдуть до проєкту.

Фігура зі штучної трави у формі слона у парку Словʼянська. Фото: Вільне Радіо

“Для когось знаковим місцем є центральна площа, для когось — парк дитинства, школа, улюблена вулиця чи будівля, з якою пов’язана важлива історія. Саме з таких особистих спогадів народжується справжня пам’ять про місто”, — йдеться у дописі.

Долучитися до опитування можуть усі, хто жив у Словʼянську, добре знає місто або хоче допомогти зберегти його культурну спадщину. Відповіді учасників використають під час формування майбутньої експозиції.

Наступними етапами проєкту стануть лабораторія сторітелінгу та запис аудіоспогадів жителів. Зібрані матеріали увійдуть до майбутньої мистецько-документальної інсталяції.

Нагадаємо, переселенці зі Словʼянської громади, які нині живуть у Дніпрі та Полтаві, можуть звертатися до осередків підтримки Краматорського району “МиРазом”. Там надають гуманітарну, соціальну та юридичну допомогу.