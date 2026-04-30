Сесія Бахмутської міської ради. Архівне фото: Пресслужба Бахмутської міськради

Бахмут окупований уже майже три роки. Міська рада не працює, її повноваження виконує військова адміністрація. Але 14 із 38 депутатів, обраних іще до повномасштабного вторгнення, досі зберігають мандати — і досі зобов’язані подавати декларації. Зарплати за мандат вони не отримують. Проте саме декларації залишаються чи не єдиним публічним документом, який дозволяє зрозуміти: де ці люди зараз і чим займаються.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували декларації чинних депутатів Бахмутської міськради. Картина вийшла строката: одна депутатка формально “досі живе в Бахмуті” — хоча працює за сотні кілометрів від нього, частина обранців уже купила або орендує житло в інших містах, дехто переїхав, але про нове місце проживання мовчить, а окремі депутати роками не подають декларацій узагалі.

Для довідки: Відповідно до законодавства, представники влади мають декларувати своє місце проживання. Не вказувати можна обʼєкти, які в оренді менше ніж пів року. Втім часом декларанти роками не заповнюють жодних даних про місце проживання, тим самим вказуючи, що є безхатьками. Хоча Бахмутська міська рада не збирається з початку повномасштабного вторгнення і її повноваження наразі перебрала на себе Бахмутська військова адміністрація, депутати, які не склали повноваження, зобовʼязані звітувати про свій майновий стан. Таких наразі 13 людей.

“Живе в Бахмуті”: єдина депутатка, яка вказала місто як фактичне місце проживання

Серед усіх чинних депутатів Бахмутської міської ради одна людина вказує місцем фактичного проживання безпосередньо Бахмут — місто, яке з травня 2023 року перебуває під російською окупацією.

Ольга Шараєвська у декларації за 2025 рік зазначила, що її місце фактичного проживання збігається з місцем реєстрації у Бахмуті. Саме там вона вказала і єдину нерухомість — квартиру площею майже 50 квадратних метрів.

Членів родини, окрім сина, у декларації не вказано, транспорту та заощаджень — також.

Водночас самі доходи Шараєвської свідчать про інше: вона зазначає, що минулого року отримувала заробітну плату у медичних закладах, які після евакуації функціонують за межами Донеччини. Зокрема, Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Бахмута нині працює у Броварах, а Обласна лікарня інтенсивного лікування міста Маріуполя — у Києві.

Нам вдалося зв’язатися із Ольгою Шараєвською, вона зазначила, що мешкає наразі в столиці, там власного житла немає. Але чи орендує чи проживає з рідними, або ж має інше право користування житлом — не зазначила.

“Я живу зараз в Києві, моє єдине житло залишилось там, в Бахмуті. Не вказала в декларації місце проживання, напевно, випадково. Сталася помилка”, — відповіла Ольга.

Переїхали, але за публічними документами “безхатьки”

Окремі депутати вказали в деклараціях, що фактично проживають в інших містах, проте жодного нового житла — ні купленого, ні орендованого — не задекларували.

Зокрема, йдеться про Олександра Пойду. Він у звітності вказав місцем реєстрації Соледар, а фактичним проживанням — Дніпро. Нерухомості, транспорту чи заощаджень у декларації немає.

Нам вдалося зв’язатися із депутатом, він зазначив, що в Дніпрі орендує квартиру, а в декларації не вказав це помилково:

“Напевно, забувся. Мені приховувати немає чого, я живу на одну зарплату і орендую житло за свої власні кошти”.

Ще один депутат, Роман Кравченко, зареєстрований у Бахмуті, місцем фактичного проживання вказав Кременчук, але при цьому дохід отримує від роботи у комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Подільського району Києва. Родини у декларації немає, нерухомості — теж.

У телефонній розмові депутат зазначив, що наразі мешкає в Білій Церкві на Київщині.

“Я щось останнім часом так часто змінюю місце проживання. Майже три роки жив у Києві, зараз в Білій Церкві. Житло орендую. В декларації не зазначив, бо я щось упустив, що потрібно про це писати взагалі”, — розповів Роман Кравченко.

Роман Гапєєв, директор Опитненського сільського комунального підприємства “Прогрес”, вказує, що фактично проживає в Одесі. Із нерухомості зазначає земельну ділянку та квартиру в Опитному. Нового житла за місцем фактичного перебування в декларації немає.

У телефонній розмові з журналістами Вільного Радіо він зазначив, що в Одесі орендує житло.

“Не зазначив в декларації, бо не пам’ятаю там такої графи. Потрібно було зазначити місце реєстрації і проживання, а оренда чи не оренда, такого питання там не було. Звісно, що орендую, якщо житло було б у власності, то в декларації вказав би”, — зазначав Роман Гапєєв.

Депутати місцевих рад зобов’язані щороку подавати майнові декларації, де мають зазначати місце реєстрації та фактичного проживання. Орендоване житло також потрібно вказувати в розділі про нерухомість із позначкою про користування на підставі оренди. Це регулює Закон України “Про запобігання корупції”.

Зникли з політичних радарів: депутати, які роками не оновлюють декларації

Деякі депутати не зʼявлялись в публічному просторі, тож їхнє місце перебування невідоме. Вони не подавали або попросили приховати декларації з початку повномасштабного вторгнення.

Ігор Кузнецов востаннє звітував у 2021 році за 2020 рік, і не вказував оренди чи купленого майна.

Роман Світенко також востаннє декларував свої статки у 2021 році. Тоді він вказав місцем проживання Бахмут, але нерухомості офіційно не мав та не декларував.

Сергій Благовісний подав останню декларацію у 2021 році за 2020 рік — тоді як керівник заводу кольорових металів. Тоді він декларував квартиру у Бахмуті.

Після цього зв’язок із депутатом обірвався. Ще у 2023 журналістам Вільного Радіо вдалося дізнатися, що людина, прізвище, ім’я, по батькові та рік народження якої збігаються з даними Благовісного, фігурувала у списках вивезених з Бахмута до Росії. Незалежно підтвердити це наразі можливості немає.

Зосим Йорохов також востаннє подавав декларацію у 2021 році. Тоді він вказав кілька земельних ділянок і квартир у Бахмуті й навколишніх селах. Після початку повномасштабного вторгнення — жодних нових документів.

Водночас у відкритих судових реєстрах є рішення у справі про адміністративне правопорушення щодо людини з такими ж даними: чоловік намагався перетнути кордон із Росією поза пунктом пропуску, пояснюючи це бажанням уникнути мобілізації. Суд призначив йому штраф. Підтвердити або спростувати, що це депутат із Бахмута, нашим журналістам не вдалося.

Володимир Пакеж звітував єдиний раз у 2021 році. Тоді він вказував у власності квартиру та дві земельні ділянки в Бахмуті. Жодної іншої публічної інформації про нього станом на 2026 рік знайти не вдалося.

Немає відкритих даних і про Олександра Стор’єва — депутата, який працював заступником начальника загону в ДСНС. Актуальних декларацій у відкритому доступі немає; ймовірно, це пов’язано зі службою в секторі безпеки та обмеженнями воєнного часу.

Журналісти Вільного Радіо надіслали запит до Національного агентства з питань запобігання корупції із проханням підтвердити чи спростувати, що депутати не подавали декларацій з 2022 року.

У НАЗК відтермінували надання інформації довше за 5 днів. Аргументували це тим, що окремого документу із потрібними нам даними в них немає, а для створення його необхідний час. Тож пообіцяли відповісти не як на запит від медіа, а як на звернення громадян, впродовж 30 днів з моменту отримання. Відповідь ми опублікуємо в цьому матеріалі.

Купили або орендують житло в інших містах

Частина депутатів зазначили в деклараціях, що переїхали — і на новому місці орендують квартири, або ж придбали власне житло.

Зокрема, Оксана Карпець, начальниця управління освіти Бахмутської міської ради, вказала місцем проживання квартиру площею 67 квадратних метрів у Полтаві. Це житло вона придбала у 2023 році.

Валерій Слєсарєв переїхав до Вінниці — і у 2025 році придбав там житловий будинок площею 185 квадратних метрів разом із дружиною у спільну власність.

У розділі про склад родини Бабенко вказав дружину, сина та доньку. Для дружини та доньки в декларації окремо вказана орендована квартира в Києві. Туди регулярно навідується і сам депутат — відвідує заходи, займається гуманітарною допомогою для переселенців.

Вадим Капля вказав місцем проживання село Ярославка на Чернігівщині. Там він придбав 8 земельних ділянок, частину з них ще у 2017 році. Крім того, депутат декларує у своїй власності квартиру в Києві та житловий будинок у Київській області, який належить дружині.

Вадим Капля — аграрій. До початку повномасштабного вторгнення він придбав та обробляв поля в Бахмутському районі. Загалом у його володінні є понад 130 ділянок в Зайцевому, Кодемі та Володимирівці. Крім того, на окупованій території в депутата залишилося п’ять квартир, житловий будинок площею близько 400 квадратних метрів та об’єкт незавершеного будівництва.

Робота над цим матеріалом стала можливою завдяки проєкту Fight for Facts, що реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.