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Зону примусової евакуації дітей розширили на окремі вулиці Словʼянська, Краматорська та Біленького, повністю — у Привіллі та Малотаранівці

Богдан Комаровський
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9 червня у Донецькій області вчергове розширили зону обовʼязкової евакуації дітей — рішення ухвалили за погодження Координаційного штабу. Нововведення торкнулося окремих вулиць Словʼянськ, Краматорська та Біленького. Повну евакуацію малечі проведуть у Привіллі та Малотаранівці. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Посадовець не уточнив, про які саме вулиці зазначених населених пунктів йдеться. Однак у Краматорській МВА надали перелік, за яким у них проводитимуть евакуацію — усього 73 адреси. 

У Краматорську:

  • вулиця Азовська;
  • вулиця Астрономічна;
  • вулиця Дмитра Афанасьєва;
  • вулиця 8-го Березня;
  • вулиця Весела;
  • вулиця Ветеринарна;
  • вулиця Волошкова;
  • вулиця Галицька;
  • вулиця Гарматна;
  • вулиця Івана Гонти;
  • вулиця Горлача;
  • вулиця Дивовижна;
  • вулиця Дібровна;
  • вулиця Сашка Добровольського;
  • вулиця Економічна;
  • вулиця Зелена;
  • вулиця Ірпінська;
  • вулиця Карпатська;
  • вулиця Квітнева;
  • вулиця Київська;
  • вулиця Корольова;
  • вулиця Василя Краматорського;
  • вулиця Леся Курбаса;
  • вулиця Люботинська;
  • вулиця Маріупольська;
  • вулиця Миру;
  • вулиця Могилянська;
  • вулиця Нагірна;
  • вулиця Івана Нечуй-Левицького
  • вулиця Ніжинська;
  • вулиця Нова Зоря;
  • вулиця Озерна;
  • вулиця Олега Ольжича;
  • вулиця Михайла Петренка;
  • вулиця Полтавська;
  • вулиця Прогресивна;
  • вулиця Микити Ржавського;
  • вулиця Шота Руставелі;
  • вулиця Сватівська;
  • вулиця Світанкова;
  • вулиця Слобожанська;
  • вулиця Анатолія Солов’яненка;
  • вулиця Соняшникова;
  • вулиця Олени Теліги;
  • вулиця Фастівська;
  • вулиця Флотська;
  • вулиця Юліуса Фучика;
  • вулиця Харківська;
  • вулиця Іванівський хутір;
  • вулиця Марусі Чурай;
  • вулиця Костянтина Шкуріна;

У селищі Біленьке:

  • вулиця Адамова;
  • вулиця Аджарська;
  • вулиця Айвазовського;
  • вулиця Багряна;
  • вулиця Захара Беркута;
  • вулиця Волонтерів;
  • вулиця Грабовського;
  • вулиця Джерельна;
  • вулиця Житня;
  • вулиця Зоряна;
  • вулиця Калинова;
  • вулиця Самійла Кішки;
  • вулиця Мальви;
  • вулиця Підгірна;
  • вулиця Ровенська;
  • вулиця Слобідська;
  • вулиця Смілянська;
  • вулиця Трембіти;
  • вулиця Шляхетна;
  • провулок Луговий;
  • провулок Східний;
  • провулок Тополиний.

Також під зону примусової евакуації дітей у Краматорській громаді повністю підпадають селище Малотаранівка та село Привілля. Відповідний наказ погодили з Координаційним штабом.

Оновлено: під обовʼязкову евакуацію у Словʼянську потрапили мікрорайони Словкурорт, Черевківка та Хімік. Усього на початок червня там мешкають 366 дітей.

Наразі правоохоронці вже почали підготовчу роботу — з родинами, які підпадають під евакуацію, проводять бесіди, надають необхідні роз’яснення, розповіли у Словʼянській МВА.

“Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, людей, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники, соціальні служби та служба у справах дітей. Людей супроводжуватимуть на всіх етапах — від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах. Усі рішення ухвалюємо з однією метою — не допустити нових дитячих втрат”, — написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Нагадаємо, на кінець травня 2026-го у зоні примусової евакуації Донецької області, ймовірно, залишалися  пʼятеро дітей. Нещодавно одна родина повернулася до Сергіївки, ще четверо неповнолітніх – можуть бути в Миколаївці. Встановити їхнє місцеперебування наразі не змогли.

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