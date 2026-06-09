Зону примусової евакуації дітей розширили на окремі вулиці Словʼянська, Краматорська та Біленького, повністю — у Привіллі та Малотаранівці

9 червня у Донецькій області вчергове розширили зону обовʼязкової евакуації дітей — рішення ухвалили за погодження Координаційного штабу. Нововведення торкнулося окремих вулиць Словʼянськ, Краматорська та Біленького. Повну евакуацію малечі проведуть у Привіллі та Малотаранівці.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Посадовець не уточнив, про які саме вулиці зазначених населених пунктів йдеться. Однак у Краматорській МВА надали перелік, за яким у них проводитимуть евакуацію — усього 73 адреси.
У Краматорську:
вулиця Азовська;
вулиця Астрономічна;
вулиця Дмитра Афанасьєва;
вулиця 8-го Березня;
вулиця Весела;
вулиця Ветеринарна;
вулиця Волошкова;
вулиця Галицька;
вулиця Гарматна;
вулиця Івана Гонти;
вулиця Горлача;
вулиця Дивовижна;
вулиця Дібровна;
вулиця Сашка Добровольського;
вулиця Економічна;
вулиця Зелена;
вулиця Ірпінська;
вулиця Карпатська;
вулиця Квітнева;
вулиця Київська;
вулиця Корольова;
вулиця Василя Краматорського;
вулиця Леся Курбаса;
вулиця Люботинська;
вулиця Маріупольська;
вулиця Миру;
вулиця Могилянська;
вулиця Нагірна;
вулиця Івана Нечуй-Левицького
вулиця Ніжинська;
вулиця Нова Зоря;
вулиця Озерна;
вулиця Олега Ольжича;
вулиця Михайла Петренка;
вулиця Полтавська;
вулиця Прогресивна;
вулиця Микити Ржавського;
вулиця Шота Руставелі;
вулиця Сватівська;
вулиця Світанкова;
вулиця Слобожанська;
вулиця Анатолія Солов’яненка;
вулиця Соняшникова;
вулиця Олени Теліги;
вулиця Фастівська;
вулиця Флотська;
вулиця Юліуса Фучика;
вулиця Харківська;
вулиця Іванівський хутір;
вулиця Марусі Чурай;
вулиця Костянтина Шкуріна;
У селищі Біленьке:
вулиця Адамова;
вулиця Аджарська;
вулиця Айвазовського;
вулиця Багряна;
вулиця Захара Беркута;
вулиця Волонтерів;
вулиця Грабовського;
вулиця Джерельна;
вулиця Житня;
вулиця Зоряна;
вулиця Калинова;
вулиця Самійла Кішки;
вулиця Мальви;
вулиця Підгірна;
вулиця Ровенська;
вулиця Слобідська;
вулиця Смілянська;
вулиця Трембіти;
вулиця Шляхетна;
провулок Луговий;
провулок Східний;
провулок Тополиний.
Також під зону примусової евакуації дітей у Краматорській громаді повністю підпадають селище Малотаранівка та село Привілля. Відповідний наказ погодили з Координаційним штабом.
Оновлено: під обовʼязкову евакуацію у Словʼянську потрапили мікрорайони Словкурорт, Черевківка та Хімік. Усього на початок червня там мешкають 366 дітей.
Наразі правоохоронці вже почали підготовчу роботу — з родинами, які підпадають під евакуацію, проводять бесіди, надають необхідні роз’яснення, розповіли у Словʼянській МВА.
“Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, людей, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники, соціальні служби та служба у справах дітей. Людей супроводжуватимуть на всіх етапах — від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах. Усі рішення ухвалюємо з однією метою — не допустити нових дитячих втрат”, — написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.