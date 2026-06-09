Зону примусової евакуації дітей розширили на окремі вулиці Словʼянська, Краматорська та Біленького, повністю — у Привіллі та Малотаранівці

Евакуація дітей. Ілюстративне фото: поліція Донеччини

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9 червня у Донецькій області вчергове розширили зону обовʼязкової евакуації дітей — рішення ухвалили за погодження Координаційного штабу. Нововведення торкнулося окремих вулиць Словʼянськ, Краматорська та Біленького. Повну евакуацію малечі проведуть у Привіллі та Малотаранівці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Посадовець не уточнив, про які саме вулиці зазначених населених пунктів йдеться. Однак у Краматорській МВА надали перелік, за яким у них проводитимуть евакуацію — усього 73 адреси.

У Краматорську:

вулиця Азовська;

вулиця Астрономічна;

вулиця Дмитра Афанасьєва;

вулиця 8-го Березня;

вулиця Весела;

вулиця Ветеринарна;

вулиця Волошкова;

вулиця Галицька;

вулиця Гарматна;

вулиця Івана Гонти;

вулиця Горлача;

вулиця Дивовижна;

вулиця Дібровна;

вулиця Сашка Добровольського;

вулиця Економічна;

вулиця Зелена;

вулиця Ірпінська;

вулиця Карпатська;

вулиця Квітнева;

вулиця Київська;

вулиця Корольова;

вулиця Василя Краматорського;

вулиця Леся Курбаса;

вулиця Люботинська;

вулиця Маріупольська;

вулиця Миру;

вулиця Могилянська;

вулиця Нагірна;

вулиця Івана Нечуй-Левицького

вулиця Ніжинська;

вулиця Нова Зоря;

вулиця Озерна;

вулиця Олега Ольжича;

вулиця Михайла Петренка;

вулиця Полтавська;

вулиця Прогресивна;

вулиця Микити Ржавського;

вулиця Шота Руставелі;

вулиця Сватівська;

вулиця Світанкова;

вулиця Слобожанська;

вулиця Анатолія Солов’яненка;

вулиця Соняшникова;

вулиця Олени Теліги;

вулиця Фастівська;

вулиця Флотська;

вулиця Юліуса Фучика;

вулиця Харківська;

вулиця Іванівський хутір;

вулиця Марусі Чурай;

вулиця Костянтина Шкуріна;

У селищі Біленьке:

вулиця Адамова;

вулиця Аджарська;

вулиця Айвазовського;

вулиця Багряна;

вулиця Захара Беркута;

вулиця Волонтерів;

вулиця Грабовського;

вулиця Джерельна;

вулиця Житня;

вулиця Зоряна;

вулиця Калинова;

вулиця Самійла Кішки;

вулиця Мальви;

вулиця Підгірна;

вулиця Ровенська;

вулиця Слобідська;

вулиця Смілянська;

вулиця Трембіти;

вулиця Шляхетна;

провулок Луговий;

провулок Східний;

провулок Тополиний.

Також під зону примусової евакуації дітей у Краматорській громаді повністю підпадають селище Малотаранівка та село Привілля. Відповідний наказ погодили з Координаційним штабом.

Оновлено: під обовʼязкову евакуацію у Словʼянську потрапили мікрорайони Словкурорт, Черевківка та Хімік. Усього на початок червня там мешкають 366 дітей.

Наразі правоохоронці вже почали підготовчу роботу — з родинами, які підпадають під евакуацію, проводять бесіди, надають необхідні роз’яснення, розповіли у Словʼянській МВА.

“Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, людей, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники, соціальні служби та служба у справах дітей. Людей супроводжуватимуть на всіх етапах — від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах. Усі рішення ухвалюємо з однією метою — не допустити нових дитячих втрат”, — написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Нагадаємо, на кінець травня 2026-го у зоні примусової евакуації Донецької області, ймовірно, залишалися пʼятеро дітей. Нещодавно одна родина повернулася до Сергіївки, ще четверо неповнолітніх – можуть бути в Миколаївці. Встановити їхнє місцеперебування наразі не змогли.