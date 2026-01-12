Засуджений мешканець Валер'янівки. Фото: прокуратура Донеччини

Прокурори подали апеляцію щодо вироку мешканцю Валер’янівки у Волноваському районі, який допомагав окупантам проводити “вибори” до т.з “народної ради “ДНР”. Спочатку чоловіка засудили до шести років ув’язнення, однак це рішення правоохоронці вважали “м’яким”.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

Їхні прокурори змогли через Дніпровський апеляційний суд скасувати вирок першої інстанції для мешканця Валер’янівки у Волноваському районі, оскільки вважали його “м’яким”. У серпні 2025-го чоловіка заочно засудили до 6 років ув’язнення, оскільки він переховується на ТОТ Донеччини.

Однак після повторного розгляду справи посіпаці окупантів призначили нове покарання — 15 років за ґратами з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Правоохоронці довели, що мешканець Валер’янівки після окупації населеного пункту росіянами почав добровільно з ними співпрацювати. У квітні 2023-го він допомагав їм проводити фейкові вибори “депутатів” до так званої “народної ради “ДНР”.

Чоловік, кажуть правоохоронці, обійняв посаду “секретаря” однієї з незаконних “дільничих виборчих комісій”. Загарбники облаштували її у приміщенні однієї з місцевих шкіл.

“Засуджений проводив роз’яснювальну роботу серед населення щодо так званих кандидатів, уточнював списки виборців та брав участь у підрахунку голосів. За результатами псевдовиборів перемогла партія “Єдина Росія”, надалі незаконно обрано голову квазіреспубліки та із 90 “депутатів” сформовано “парламент ДНР”.”, — йдеться у матеріалах справи.

