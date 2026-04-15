Росіяни авіабомбами вдарили по Словʼянську 15 квітня: є поранений

Наслідки російської атаки на Словʼянськ 15 квітня 2026-го. Фото: Словʼянська МВА

15 квітня росіяни вдарили по Словʼянську авіабомбами “ФАБ-1500”. Внаслідок атаки є поранені, а ще окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру. Серед них — історична памʼятка міста.

Про це повідомив голова Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його даними, о пʼятій ранку російські війська вдарили по центральній частині Словʼянська авіабомбами “ФАБ-1500”. Окупанти повністю зруйнували адмінбудівлю та дитячий спортивний заклад — він був історичною памʼяткою міста.

Також загарбники пошкодили щонайменше 39 багатоповерхівок і 15 автівок.

Наразі відомо про одного пораненого. Це 57-річний чоловік. Його готують до перевезення у клініку Дніпра.

Оновлено: у Словʼянську через російську атаку зазнали пошкоджень 39 багатоквартирних будинків та 3 адміністративні будівлі, повідомили у ДСНС Донеччини. На місці події надзвичайники вивільнили людей із заблокованих 8 квартир п’ятиповерхівок. Кількість жертв, за даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, зросла до двох. Серед них — хлопець 2012 року народження, який не потребує госпіталізації.

Крім того, вогнеборці ліквідували масштабну пожежу чотирьох квартир і покрівлі багатоповерхівки на загальній площі 350 кв. м.

Нагадаємо, Собор Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, який належав до Української православної церкви Московського патріархату у Словʼянську, перейшов до іншої релігійної організації. Віряни кафедрального храму проголосували за приєднання до Православної церкви України.