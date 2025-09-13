Бахмут, Винница, Николаев, Ужгород и Днепр празднуют День города. Коллаж Вильне Радио

Поддержите Вильне Радио Поддержать

Они родились в один день, но имеют разные характеры. По календарю — Девы, по сути — города-крепости, которые когда-то строились для обороны. В эти дни свой день рождения празднуют сразу в нескольких уголках Украины: на западе, востоке, юге и в центральной части.

Медиа пяти городов-именинников — Бахмута (Вильне Радио), Винницы (20 хвилин), Днепра (Dnipro.media), Ужгорода (Varosh) и Николаева (МикВісті) — объединились, чтобы рассказать, чем они похожи, чем отличаются и какой у них характер. И отпраздновать вместе со всеми именинниками.

Что общего у Бахмута, Ужгорода, Винницы, Днепра и Николаева

Если о людях можно сказать, что все знакомы через шесть рукопожатий, то о сегодняшних именинниках: их объединяют реки и дороги.

Каждый из пяти городов стоит на реках: город Днепр — река Днепр; для Бахмута — Бахмутка; в Виннице — Южный Буг; Николаев — место слияния Южного Буга и Ингула; Ужгород — Уж.

Поэтому неудивительно, что в каждом городе можно услышать от молодежи о традиционном месте встречи «на набережной».

Не только вода, но и дороги ведут к именинникам. Бахмут, Винница, Днепр, Ужгород и Николаев — важные транспортные узлы: все имеют (или имели в случае Бахмута) значимые железнодорожные/автомобильные магистрали.

Каждый из городов дал Украине не одно поколение интеллигенции: исторически индустриальные и образовательные центры здесь воспитывали специалистов по машиностроению, логистике, языкознанию и т. д.

С жаждой знаний, творчества и самопознания каждый из именинников может пригласить в уникальный музей (различные по тематике, но единственных в своей неповторимости по стране): в Николаеве — музей судостроения, в Днепре — Музей Памяти еврейского народа и Холокоста в Украине, в Ужгороде — кафе-музей «Под замком», в Виннице — Музей трамвая, в Бахмуте — Музей писанки. Последний пока не работает из-за оккупации территорий, однако его мастер продолжает свою деятельность на Донетчине.

Не последний пункт, который объединяет города, празднующие — это Украина. Каждый из городов — часть независимой страны, которую формируют как общие ценности, взгляды, стремления, интересы, так и уникальность каждого из городов, поселков и сел.

Что отличает Днепр, Николаев, Винницу, Ужгород и Бахмут

Особый характер Бахмута

Бахмут начинался как крепость. Деревянные стены, возведенные более 300 лет назад на восточных границах Украины, защищали первых поселенцев от врагов. Название города происходит от реки Бахмутки, притока Северского Донца, на берегу которой и возникла слобода. Сначала это было сезонное поселение солеваров, но в конце XVII века оно превратилось в постоянное.

По словам директора Бахмутского краеведческого музея Игоря Корнацкого, официально датой основания города считается 1571 год. Тогда еще не было поселения на современном месте — речь шла о границе с Крымским ханством, которая проходила именно по этой реке. Здесь существовали пограничные посты — Подъемская, Святоиртка, Сторожная и другие. Они не были населенными пунктами, а скорее наблюдательными отрядами, которые имели задачу встречать врага и охранять рубежи.

«Бахмутская слобода возникла в конце XVII века. Сначала она была неукрепленной, но уже около 1701 года встал вопрос о строительстве здесь крепости для защиты от набегов татар, ногайцев, калмыков и даже запорожских казаков. И такая крепость была построена силами самих жителей в 1703 году», — говорит директор Бахмутского краеведческого музея Игорь Корнацкий.

Поселение стало частью Изюмского Слободского полка, что определило его дальнейшую судьбу как военного и торгового центра приграничья.

Уже в конце XVIII века Бахмут имел цитадель, бастионы, цейхгауз и каменный погреб для казны — см. подробное описание 1798 года.

Небольшой, но принципиальный нюанс: правильно — Бахму́т (как «хомут»), это подтверждают письменные источники XIX века и местная традиция.

Макет Бахмутской крепости. Архивное фото из музея Бахмута Михаила Кулишова

Уже в 1800 годах Бахмут был не только военным поселением, но и административным и промышленным центром. До «большой индустрии» город успел прожить целую фазу торгово-аграрной экономики: ярмарки, перекупка скота, алебастр и «свободное земляное» уголь.

Свято-Троицкий собор в Бахмуте на рубеже XIX-XX веков. Фото из открытых источников

Город соли и вина

Несколько веков назад Бахмут был центром солеварения. В местных соляных варницах добывали рапу из подземных источников, выпаривали ее и отправляли готовую соль в разные уголки Донбасса. Она была настолько востребованной, что именно бахмутская соль долгое время обеспечивала целый регион, а город даже называли «солеварной столицей Слобожанщины».

Позже соляная история приобрела европейский сюжет: на северной окраине, в Ступках, в 1885 году голландские промышленники запустили шахту «Петр Великий» — а их потомки вернулись сюда уже в XXI веке «по следам предков».

«Сначала добывать соль начали первопоселенцы казаков, а затем уже государство пыталось овладеть этим промыслом, чтобы получать от него прибыль хотя бы в виде налогов. Сначала соль выпускали из соляных источников — колодцев. До сих пор на территории города существуют такие источники с небольшим, правда, содержанием соли. А в то время, когда о существовании подземных пластов соли было неизвестно, единственным способом добычи было вываривание. Эти соляные колодцы находились на месте нынешнего городского рынка возле Бахмутки», — рассказывает Игорь Корнацкий.

Все эти изделия выполнены из каменной соли, добытой на шахте «Петр Великий». Архив Якобины Паардекоопер

Этот промысел продолжался почти до конца XVIII века. Но со временем он стал невыгодным, потому что в Россию и приграничные территории Украины начала поступать более дешевая крымская соль, которая «оседает» на лиманах самосадна, то есть ее не нужно было вываривать. Вываривание же в Бахмуте было очень затратным в плане топлива. Таким образом, солеварение здесь прекратилось, а возобновилась добыча соли только в 1870-х годах — почти через столетие.

«А уже в 1870-х годах, когда геологические исследования открыли несколько пластов каменной соли, один над другим, которые перемежаются гипсом, была пробурена так называемая правительственная скважина на территории нынешнего Соледара. Начали появляться одна за другой соляные шахты. В самом же Бахмуте городские власти не разрешали бурить шахты, потому что существовала опасность обвалов и затопления подземных выработок», — рассказывает директор Бахмутского краеведческого музея.

Соляная идентичность Востока Украины сегодня собрана в книге-путеводителе «Путь, отмеченный солью» и VR-турах — это способ сохранить память и показать, каким был край до войны.

Голландская соляная шахта «Петр Великий», конец 19 — начало 20 в. Фото: Stichting Van den Muyzenberg-Kiessler

Впоследствии к соли добавилось еще одно ремесло — виноделие. Благодаря климату и почвам в окрестностях Бахмута хорошо прижился виноград. Почти двести лет назад здесь начали развивать винные погреба и подвалы, где выдерживали вина.

«Сильной приметой Бахмута стало виноделие — производство шампанского традиционным бутылочным методом. Оно было начато после Второй мировой войны в алебастровых или гипсовых шахтных выработках. Часть бывшего комбината была занята под хранилище для виноматериалов и производственные цеха вновь созданного в 1950-х годах завода шампанских вин. Это было очень удобно, потому что на глубине в алебастровых шахтах круглый год держалась стабильная температура, благоприятная для выдержки. Производство шампанского развернулось, приобрело популярность, и продукция стала известной во всей стране. И такой визитной карточкой Артемовска, а затем Бахмута, шампанское оставалось до начала полномасштабной войны», — рассказывает краевед Игорь Корнацкий.

Иллюстративное фото: Facebook/Artwinery

Саме в Бахмуті заснували одну з найстаріших на Донеччині виноробних традицій, яку згодом продовжив завод шампанських вин «Артемівськ» — у колишніх соляних штольнях з унікальним мікрокліматом.

Історично Бахмут був у фокусі європейських дослідників: у 1774 році його описував Йоган Гюльденштедт, а в 1737 році «The London Gazette» прямо назвала Бахмут українським містом

Неординарне місто на перехресті доріг

Через Бахмут століттями проходили торгові шляхи. У XIX столітті тут побудували залізницю, що перетворило місто на важливу станцію для перевезення солі, вугілля, металу та зерна. Станцію «Бахмут-I» відкрили в 1878 році, а її історичну будівлю — пам’ятку індустріальної епохи — було зруйновано російськими обстрілами в 2022 році.

Під час нацистської окупації місто теж залишалося «вузлом»: фотографії 1941–1943 років показують широку розлиту Бахмутку, Миколаївський міст і навіть загадковий «недобудований танковий завод».

Железнодорожный вокзал в Бахмуте историческое фото

«На самом деле Бахмут был важным транспортным центром еще тогда, когда не существовало ни автодорог, ни железных дорог — только гужевой транспорт. Город располагался на перекрестке торговых путей от Азовского моря и Мариуполя до Харьковщины, Старобельского уезда и Луганщины. Недаром до сих пор сохранилось название «Бахмутский путь», ведущий в Луганск», — отмечает директор Бахмутского краеведческого музея.

Именно поэтому во время российско-украинской войны для россиян было так важно захватить город. А для ВСУ важно было удержать позиции. Бои за Бахмут длились около 10 месяцев. Бахмут вошел в историю как город, за который велись самые длительные и ожесточенные бои полномасштабной войны, и стал символом несокрушимости Украины.

Бахмут до 2022 года. Фото: Вильне Радио

Бои за Бахмут. Фото: Libkos/AP Photo

Россияне в попытках захватить Бахмут практически сравняли его с землей. Разрушены и повреждены уникальные архитектурные памятники.

«Разрушена деревянная Свято-Николаевская церковь, построенная в конце XVIII века, и Всесвятская каменная церковь конца XIX века. Здание Азовско-Донского коммерческого банка, где в последнее время разместился колледж транспортной инфраструктуры, Бахмутский краеведческий музей, дом французского предприятия, музейная школа, особняк предпринимателя Смоленского в Бахмуте, здание городского центра культуры и досуга, построенное в начале ХХ века как народный дом, затем в 20-е годы реконструированный под Дворец Ленина, такое комплексное учреждение культуры. В нем долгие годы работал местный украинский музыкально-драматический театр. Разрушены две синагоги, еврейское училище», — рассказывает историк Игорь Корнацкий.

Всего в городе было 30 архитектурных объектов, которые готовили к внесению в национальный реестр памятников местного значения.

Но это — не первое испытание тотальным уничтожением: в разные века Бахмут сжигали восстания, чума, татарские набеги, пожар 1815 года, обстрелы во Вторую мировую. И каждый раз город восстанавливался «как феникс».

«Во время Булавинского восстания летом 1708 года Бахмут был разрушен царскими войсками. Вместе с жителями его защищал отряд запорожцев. И несмотря на это, царское правительство было вынуждено восстановить город уже через несколько лет, ведь он имел важное оборонное значение.

Руины улицы Советской (ныне Независимости) возле мельницы в Артемовске после освобождения города осенью 1943 года. Фото из фондов Бахмутского краеведческого музея

Это еще и важный объект приграничья, здесь содержали гарнизонный батальон. В этот начальный период истории Бахмут несколько раз страдал и от эпидемий чумы. Однажды город почти полностью опустел, но снова возродился — люди возвращались, потому что он был и экономическим центром, и центром соляной промышленности, и административным центром», — отмечает Игорь Корнацкий.

Бахмут — город с устойчивым характером

Бахмут можно понять разными способами: с бокалом игристого вина, которое здесь выдерживали в подземных шахтах, через горечь пыли разрушенных кварталов и одновременно в сладости воспоминаний о розах, которые расцветали на его улицах (и которые теперь представители города высаживают по всей стране в честь праздников).

Розовая аллея. Фото: Вильне Радио

Характер города — крепкий и в то же время чувствительный. Он родился как крепость и сразу научился выдерживать удары. Его вкус терпкий: соль, дававшая силу выстоять, и вино, которое требовало времени, чтобы созреть. Этот город всегда знал, что такое труд, выносливость и терпение.

Вечерний Бахмут. Фото: Вильне Радио

Та поруч із цим Бахмут умів бути культурним і ніжним. Його вулиці прикрашали троянди, його коледж мистецтв ім. Івана Карабиця дарував світові музикантів і диригентів, його навчальні заклади виховували вчителів, інженерів і медсестер. У ньому поєднувалися індустріальна сила і тонка душа.

У сучасності Бахмут виявив іще одну грань свого характеру — незламність. Майже рік він стояв у щоденних боях, перетворившись на символ стійкості всієї України.

Що ви могли не знати про Ужгород

Ужгород в пик цветения сакур. Фото: Юнчен И

Здесь находится самая длинная липовая аллея в Европе. Ее длина составляет 2,2 километра. Более 300 деревьев в 1928 году высадили чешские ботаники. Чтобы ее увидеть, прогуляйтесь по набережной Независимости. В Ужгороде находится самый маленький в Украине маяк — благодаря своей форме и встроенному светодиоду, который мигает. Статую установили на парапете пешеходного моста в 2011 году в честь «Ужгородской регаты». Один из старейших храмов Украины (второй после Софии Киевской) тоже находится в Ужгороде. Это — Горянская ротонда. Ее возводили между X и XIV веками, точная дата начала строительства неизвестна. Внутри сохранились уникальные фрески XIV–XV веков, созданные итальянскими мастерами. В Закарпатском краеведческом музее, который находится в стенах Ужгородского замка, можно увидеть один из древнейших экспонатов в Европе — это отпечаток тунца одинокого, которому 33 млн лет. Именно в этом городе открыли первую евроколейку — поезда из Ужгорода будут ездить в европейские столицы — Братиславу, Будапешт, Вену — без пересадки.

Подробнее об истории Ужгорода и уникальности этого именинника читайте в материале издания Varosh.

Этим узнаваемая Винница

Водонапорная башня в Виннице. Фото: Visit Vinnytsia

Археологические находки свидетельствуют, что на территории современной Винницы люди селились еще во времена трипольской культуры, скифов, черняховцев и древнерусских поселений. Винница трижды была столицей Украинской Народной Республики: в декабре 1918 года, феврале-марте 1919 года и мае 1920 года. Открытие железной дороги в XIX веке способствовало развитию промышленности: в Виннице заработали пивзавод, мясокомбинат, обувная и швейная фабрики. Сейчас здесь работают мощные машиностроительные и пищевые предприятия, активно развиваются индустриальные парки. Винница также является важным центром для перемещенных предприятий, где более 20 компаний возобновили свою деятельность, в частности в сфере производства бытовой химии и косметических средств. Водонапорная башня, построенная в 1911–1912 годах архитектором Григорием Артиновым, является одной из архитектурных жемчужин Винницы. Изначально она выполняла функции водонапорной станции и городских часов. После реконструкции в 1978–1985 годах башню адаптировали под музей «Город в зеркале времени», где разместили экспозиции, посвященные истории Винницы, ее архитектуре и культурному наследию, а также временные выставки современного искусства. С обзорной площадки на высоте 30 метров открывается захватывающая панорама на набережную, центральные улицы и исторические здания города. Именно в Виннице находится крупнейший в Европе речной светомузыкальный фонтан «Рошен». Его длина — 97 метров, высота струи до 60 метров. Зимой фонтан погружают под воду, чтобы он сохранился до нового сезона. Кроме него, в городе насчитывается почти два десятка других фонтанов — от классических до светомузыкальных, благодаря чему Винницу справедливо называют городом фонтанов. В Виннице хранят забальзамированное тело выдающегося хирурга Николая Пирогова. С 1861 года он жил в имении «Вишня», основал здесь больницу и аптеку. После смерти в 1881 году тело Пирогова поместили в церкви-усыпальнице, построенной в 1885 году. Музейный комплекс сегодня включает имение, музей-аптеку, церковь-усыпальницу и парк с деревьями, посаженными самим Пироговым. Усадьба является важным культурным и научным центром и одним из самых популярных туристических объектов города.

Подробнее об истории Винницы и уникальности именинницы читайте в материале издания 20 минут.

Неповторимые повороты истории Днепра

Днепр. Фото: shutterstock

Днепр — город с «плавающим» названием. То, что сейчас находится на территории современного Днепра, называлось и Старая Самарь, и Новые Кодаки, и Екатеринослав (Первый и Второй), и Новороссийск, и Красноднепровск, и Днепропетровск, и Днепрослав, а затем снова Днепропетровск. Только в 2016 году город стали официально называть Днепр. Днепр — индустриальный гигант, центр черной металлургии и химической промышленности. Его сравнивали с Манчестером, Шеффилдом и бельгийским Сереном, что возле Льежа. И все из-за масштабов промышленных мощностей. Город посреди войн и революций. Только с 1917 по 1919 годы власть здесь сменилась 19 раз. И не только тогда город переходил от руководителей к руководителям «Ракетная столица». Уже после Второй мировой войны Днепр очень быстро стал «условно закрытым городом», где изготавливали основное оружие ракетных войск. Днепр — город стойкого украинства. Во второй половине XX века на территории Днепра действовала Организация украинских националистов, несмотря на то, что деятельность УПА сюда не доходила. А уже в 2014 году в Днепре не удалось захватить административные здания пророссийскими сепаратистами. С начала войны и уже во время полномасштабного вторжения Днепр был и остается важным городом близкого тыла.

Подробнее об истории Днепра и уникальности этого именинника читайте в материале издания Dnipro.media.

Уникальность Николаева в пяти фактах

Варваровский мост в Николаеве. Фото: Ukrinform

Город кораблей. Николаев с момента основания в 1789 году стал центром судостроения. Здесь строили военные и гражданские корабли, в том числе суда мирового класса. Самый старый яхт-клуб на Черном море — тоже здесь. Николаевский яхт-клуб, созданный в 1887 году, является старейшим в Украине и уникальным для всего Черноморского побережья.

Самая длинная пешеходная улица в Украине. В Николаеве расположена улица Соборная, которая простирается почти на 1,5 километра. Это самая длинная пешеходная улица в стране, где сочетаются историческая архитектура, современные кофейни и общественное пространство для прогулок.

Город, выросший из воды Микрорайон Намыв появился благодаря искусственному расширению площади города: в 1970-х годах часть акватории реки Южный Буг засыпали песком, превратив воду в сушу. Так Николаев получил новый жилой массив на месте, где когда-то была река.

Николаевская астрономическая обсерватория — одна из старейших в Европе, основанная в 1821 году как морская. Она и сегодня продолжает работу. Внесена в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Подробнее об истории Николаева и уникальности этого именинника читайте в материале издания МикВисти.