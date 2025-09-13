Поддержите Вильне Радио
Они родились в один день, но имеют разные характеры. По календарю — Девы, по сути — города-крепости, которые когда-то строились для обороны. В эти дни свой день рождения празднуют сразу в нескольких уголках Украины: на западе, востоке, юге и в центральной части.
Медиа пяти городов-именинников — Бахмута (Вильне Радио), Винницы (20 хвилин), Днепра (Dnipro.media), Ужгорода (Varosh) и Николаева (МикВісті) — объединились, чтобы рассказать, чем они похожи, чем отличаются и какой у них характер. И отпраздновать вместе со всеми именинниками.
Если о людях можно сказать, что все знакомы через шесть рукопожатий, то о сегодняшних именинниках: их объединяют реки и дороги.
Каждый из пяти городов стоит на реках: город Днепр — река Днепр; для Бахмута — Бахмутка; в Виннице — Южный Буг; Николаев — место слияния Южного Буга и Ингула; Ужгород — Уж.
Поэтому неудивительно, что в каждом городе можно услышать от молодежи о традиционном месте встречи «на набережной».
Не только вода, но и дороги ведут к именинникам. Бахмут, Винница, Днепр, Ужгород и Николаев — важные транспортные узлы: все имеют (или имели в случае Бахмута) значимые железнодорожные/автомобильные магистрали.
Каждый из городов дал Украине не одно поколение интеллигенции: исторически индустриальные и образовательные центры здесь воспитывали специалистов по машиностроению, логистике, языкознанию и т. д.
С жаждой знаний, творчества и самопознания каждый из именинников может пригласить в уникальный музей (различные по тематике, но единственных в своей неповторимости по стране): в Николаеве — музей судостроения, в Днепре — Музей Памяти еврейского народа и Холокоста в Украине, в Ужгороде — кафе-музей «Под замком», в Виннице — Музей трамвая, в Бахмуте — Музей писанки. Последний пока не работает из-за оккупации территорий, однако его мастер продолжает свою деятельность на Донетчине.
Не последний пункт, который объединяет города, празднующие — это Украина. Каждый из городов — часть независимой страны, которую формируют как общие ценности, взгляды, стремления, интересы, так и уникальность каждого из городов, поселков и сел.
Бахмут начинался как крепость. Деревянные стены, возведенные более 300 лет назад на восточных границах Украины, защищали первых поселенцев от врагов. Название города происходит от реки Бахмутки, притока Северского Донца, на берегу которой и возникла слобода. Сначала это было сезонное поселение солеваров, но в конце XVII века оно превратилось в постоянное.
По словам директора Бахмутского краеведческого музея Игоря Корнацкого, официально датой основания города считается 1571 год. Тогда еще не было поселения на современном месте — речь шла о границе с Крымским ханством, которая проходила именно по этой реке. Здесь существовали пограничные посты — Подъемская, Святоиртка, Сторожная и другие. Они не были населенными пунктами, а скорее наблюдательными отрядами, которые имели задачу встречать врага и охранять рубежи.
«Бахмутская слобода возникла в конце XVII века. Сначала она была неукрепленной, но уже около 1701 года встал вопрос о строительстве здесь крепости для защиты от набегов татар, ногайцев, калмыков и даже запорожских казаков. И такая крепость была построена силами самих жителей в 1703 году», — говорит директор Бахмутского краеведческого музея Игорь Корнацкий.
Поселение стало частью Изюмского Слободского полка, что определило его дальнейшую судьбу как военного и торгового центра приграничья.
Уже в конце XVIII века Бахмут имел цитадель, бастионы, цейхгауз и каменный погреб для казны — см. подробное описание 1798 года.
Уже в 1800 годах Бахмут был не только военным поселением, но и административным и промышленным центром. До «большой индустрии» город успел прожить целую фазу торгово-аграрной экономики: ярмарки, перекупка скота, алебастр и «свободное земляное» уголь.
Несколько веков назад Бахмут был центром солеварения. В местных соляных варницах добывали рапу из подземных источников, выпаривали ее и отправляли готовую соль в разные уголки Донбасса. Она была настолько востребованной, что именно бахмутская соль долгое время обеспечивала целый регион, а город даже называли «солеварной столицей Слобожанщины».
Позже соляная история приобрела европейский сюжет: на северной окраине, в Ступках, в 1885 году голландские промышленники запустили шахту «Петр Великий» — а их потомки вернулись сюда уже в XXI веке «по следам предков».
«Сначала добывать соль начали первопоселенцы казаков, а затем уже государство пыталось овладеть этим промыслом, чтобы получать от него прибыль хотя бы в виде налогов. Сначала соль выпускали из соляных источников — колодцев. До сих пор на территории города существуют такие источники с небольшим, правда, содержанием соли. А в то время, когда о существовании подземных пластов соли было неизвестно, единственным способом добычи было вываривание. Эти соляные колодцы находились на месте нынешнего городского рынка возле Бахмутки», — рассказывает Игорь Корнацкий.
Этот промысел продолжался почти до конца XVIII века. Но со временем он стал невыгодным, потому что в Россию и приграничные территории Украины начала поступать более дешевая крымская соль, которая «оседает» на лиманах самосадна, то есть ее не нужно было вываривать. Вываривание же в Бахмуте было очень затратным в плане топлива. Таким образом, солеварение здесь прекратилось, а возобновилась добыча соли только в 1870-х годах — почти через столетие.
«А уже в 1870-х годах, когда геологические исследования открыли несколько пластов каменной соли, один над другим, которые перемежаются гипсом, была пробурена так называемая правительственная скважина на территории нынешнего Соледара. Начали появляться одна за другой соляные шахты. В самом же Бахмуте городские власти не разрешали бурить шахты, потому что существовала опасность обвалов и затопления подземных выработок», — рассказывает директор Бахмутского краеведческого музея.
Впоследствии к соли добавилось еще одно ремесло — виноделие. Благодаря климату и почвам в окрестностях Бахмута хорошо прижился виноград. Почти двести лет назад здесь начали развивать винные погреба и подвалы, где выдерживали вина.
«Сильной приметой Бахмута стало виноделие — производство шампанского традиционным бутылочным методом. Оно было начато после Второй мировой войны в алебастровых или гипсовых шахтных выработках. Часть бывшего комбината была занята под хранилище для виноматериалов и производственные цеха вновь созданного в 1950-х годах завода шампанских вин. Это было очень удобно, потому что на глубине в алебастровых шахтах круглый год держалась стабильная температура, благоприятная для выдержки. Производство шампанского развернулось, приобрело популярность, и продукция стала известной во всей стране. И такой визитной карточкой Артемовска, а затем Бахмута, шампанское оставалось до начала полномасштабной войны», — рассказывает краевед Игорь Корнацкий.
Саме в Бахмуті заснували одну з найстаріших на Донеччині виноробних традицій, яку згодом продовжив завод шампанських вин «Артемівськ» — у колишніх соляних штольнях з унікальним мікрокліматом.
Через Бахмут століттями проходили торгові шляхи. У XIX столітті тут побудували залізницю, що перетворило місто на важливу станцію для перевезення солі, вугілля, металу та зерна. Станцію «Бахмут-I» відкрили в 1878 році, а її історичну будівлю — пам’ятку індустріальної епохи — було зруйновано російськими обстрілами в 2022 році.
Під час нацистської окупації місто теж залишалося «вузлом»: фотографії 1941–1943 років показують широку розлиту Бахмутку, Миколаївський міст і навіть загадковий «недобудований танковий завод».
«На самом деле Бахмут был важным транспортным центром еще тогда, когда не существовало ни автодорог, ни железных дорог — только гужевой транспорт. Город располагался на перекрестке торговых путей от Азовского моря и Мариуполя до Харьковщины, Старобельского уезда и Луганщины. Недаром до сих пор сохранилось название «Бахмутский путь», ведущий в Луганск», — отмечает директор Бахмутского краеведческого музея.
Именно поэтому во время российско-украинской войны для россиян было так важно захватить город. А для ВСУ важно было удержать позиции. Бои за Бахмут длились около 10 месяцев. Бахмут вошел в историю как город, за который велись самые длительные и ожесточенные бои полномасштабной войны, и стал символом несокрушимости Украины.
Россияне в попытках захватить Бахмут практически сравняли его с землей. Разрушены и повреждены уникальные архитектурные памятники.
«Разрушена деревянная Свято-Николаевская церковь, построенная в конце XVIII века, и Всесвятская каменная церковь конца XIX века. Здание Азовско-Донского коммерческого банка, где в последнее время разместился колледж транспортной инфраструктуры, Бахмутский краеведческий музей, дом французского предприятия, музейная школа, особняк предпринимателя Смоленского в Бахмуте, здание городского центра культуры и досуга, построенное в начале ХХ века как народный дом, затем в 20-е годы реконструированный под Дворец Ленина, такое комплексное учреждение культуры. В нем долгие годы работал местный украинский музыкально-драматический театр. Разрушены две синагоги, еврейское училище», — рассказывает историк Игорь Корнацкий.
Всего в городе было 30 архитектурных объектов, которые готовили к внесению в национальный реестр памятников местного значения.
Но это — не первое испытание тотальным уничтожением: в разные века Бахмут сжигали восстания, чума, татарские набеги, пожар 1815 года, обстрелы во Вторую мировую. И каждый раз город восстанавливался «как феникс».
«Во время Булавинского восстания летом 1708 года Бахмут был разрушен царскими войсками. Вместе с жителями его защищал отряд запорожцев. И несмотря на это, царское правительство было вынуждено восстановить город уже через несколько лет, ведь он имел важное оборонное значение.
Это еще и важный объект приграничья, здесь содержали гарнизонный батальон. В этот начальный период истории Бахмут несколько раз страдал и от эпидемий чумы. Однажды город почти полностью опустел, но снова возродился — люди возвращались, потому что он был и экономическим центром, и центром соляной промышленности, и административным центром», — отмечает Игорь Корнацкий.
Бахмут можно понять разными способами: с бокалом игристого вина, которое здесь выдерживали в подземных шахтах, через горечь пыли разрушенных кварталов и одновременно в сладости воспоминаний о розах, которые расцветали на его улицах (и которые теперь представители города высаживают по всей стране в честь праздников).
Характер города — крепкий и в то же время чувствительный. Он родился как крепость и сразу научился выдерживать удары. Его вкус терпкий: соль, дававшая силу выстоять, и вино, которое требовало времени, чтобы созреть. Этот город всегда знал, что такое труд, выносливость и терпение.
Та поруч із цим Бахмут умів бути культурним і ніжним. Його вулиці прикрашали троянди, його коледж мистецтв ім. Івана Карабиця дарував світові музикантів і диригентів, його навчальні заклади виховували вчителів, інженерів і медсестер. У ньому поєднувалися індустріальна сила і тонка душа.
У сучасності Бахмут виявив іще одну грань свого характеру — незламність. Майже рік він стояв у щоденних боях, перетворившись на символ стійкості всієї України.
Подробнее об истории Ужгорода и уникальности этого именинника читайте в материале издания Varosh.
Подробнее об истории Винницы и уникальности именинницы читайте в материале издания 20 минут.
Подробнее об истории Днепра и уникальности этого именинника читайте в материале издания Dnipro.media.
Подробнее об истории Николаева и уникальности этого именинника читайте в материале издания МикВисти.