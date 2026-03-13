Акція пам’яті загиблих у Маріупольському драмтеатрі. Одеса, 16 березня 2025 року. Фото: Вільне Радіо

З 14 по 16 березня 2026 року в різних містах України проведуть акції памʼяті до четвертих роковин бомбардування драматичного театру в Маріуполі. Вони стануть нагадуванням про злочин Росії на тлі “відновлення” будівлі театру окупаційною адміністрацією.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Для довідки: Донецький академічний обласний драматичний театр у Маріуполі був одним із найстаріших театрів Лівобережної України. Його побудували у 1956-1960 рр. 16 березня 2022 року російські війська скинули на будівлю театру авіабомбу. За різними даними, під час бомбардування театру загинули від 300 до 600 людей, які переховувались там від обстрілів.

“Сьогодні окупаційна влада відновила будівлю, назавжди знищуючи можливість провести справедливе розслідування щодо загиблих у Драмтеатрі. За відновленим фасадом — захована правда. Поховане життя. Минуло чотири роки. І ми не дамо забути!”, — ідеться в анонсі.

Протягом трьох днів акції проведуть біля театрів і закладів культури в таких містах:

Кривий Ріг — 14 березня о 17:00, площа перед КАМТДМК ім. Т. Шевченка, проспект Поштовий, 23;

Київ — 15 березня о 09:00, храм Святої Трійці Православної Церкви України, вулиця Радистів, 45 (молебень);

16 березня о 17:00, Національний академічний театр опери та балету України ім. Т. Шевченка, вулиця Володимирська, 50;

Вінниця — 16 березня о 17:00, Академічний музично-драматичний театр ім. М. Садовського, вулиця Театральна, 13;

Дніпро — 16 березня о 17:00, Дніпровський національний український академічний музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка, вулиця Воскресенська, 5;

Житомир — 16 березня о 10:00, Житомирський академічний український музично-драматичний театр ім. І. Кочерги, Майдан Соборний, 6;

Івано-Франківськ і Калуш — 16 березня о 17:00, Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка, вулиця Незалежності, 42;

Львів — 16 березня о 17:00, Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької, проспект Свободи, 28;

Кам’янське — 16 березня 16:00, Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки (основна сцена), площа 250-річчя міста, 2;

Кременчук — 16 березня о 17:00, площа перед Міським палацом культури, бульвар Українського Відродження, 2;

Кропивницький — 16 березня о 17:00, Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М. Кропивницького, вулиця Театральна, 4;

Полтава — 16 березня о 17:00, Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр імені М. Гоголя, вулиця Соборності, 23;

Одеса — 16 березня о 15:00, Одеський національний академічний театр опери та балету, провулок Театральний, 1;

Рівне — 16 березня о 17:00, Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр, площа Театральна, 1;

Тернопіль — 16 березня о 15:00, Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Шевченка, бульвар Тараса Шевченка, 22;

Ужгород — 16 березня о 17:00, Закарпатський академічний обласний український музично-драматичним театром ім. братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв, вулиця Івана Чендея, 12;

Хмельницький — 16 березня о 16:00, Хмельницька обласна філармонія, вулиця Героїв Маріуполя, 7;

Черкаси — 16 березня о 17:00, Черкаський академічний музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка, бульвар Шевченка, 234;

Чернівці — 16 березня о 15:30, Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської, площа Театральна, 1.

Нагадаємо, минулого року журналісти Вільного Радіо відвідали акцію памʼяті загиблих у Маріупольському драмтеатрі в Одесі. Як вона пройшла і хто до неї долучився, ми розповіли в репортажі.