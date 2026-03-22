У Слов’янську суд виніс вирок місцевому жителю, який під час війни публікував у мережі відео з розташуванням українських військових. Суд спочатку призначив 5 років позбавлення волі, але покарання змінили на 3 роки випробувального терміну.

Про вирок у справі журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень. Імʼя обвинуваченого опублікували на сайті “Судова влада”.

За даними суду, Володимир П. у червні 2025 року двічі зняв і виклав на свій YouTube-канал відео, де було видно місця стоянки техніки Сил оборони. Важливо, що ці локації можна було впізнати, а саму інформацію офіційно оприлюднювали раніше.

Такі дії під час воєнного стану вважаються злочином, адже можуть допомогти російській армії.

На суді обвинувачений повністю визнав провину, розкаявся і пішов на угоду з прокурором. Він також погодився допомагати слідству та зробити внесок на підтримку ЗСУ.

Чоловік добровільно зобовʼязався сплатити 40 тисяч гривень як благодійний внесок на потреби Збройних сил України. Отримає кошти безпосередньо Центр спеціального призначення “Омега” Нацгвардії. Крім того, чоловік додатково перерахував ще 60 тисяч гривень на потреби армії.

Суд призначив йому 5 років позбавлення волі. Але фактично до в’язниці Володимир П. не потрапить — його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на 3 роки. Якщо протягом цього часу він не вчинить нового злочину і виконуватиме всі умови — покарання вважатиметься відбутим.

Після вироку чоловіка звільнили з-під варти прямо в залі суду.

Раніше ми розповідали, які справи про злочини проти держави розглядали у лютому. Загалом було понад 70 справ щодо державної зради, 130 випадків імовірної співпраці з окупантами та 9 проваджень щодо передачі даних про ЗСУ.