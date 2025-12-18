12 районів в окупованих Донецьку, Горлівці та Макіївці хочуть перейменувати: ДонОДА збирає пропозиції

Місце з численними прапорами на фестивалі, символізує патріотизм і єдність України у важкі часи.

Донецька ОДА збирає пропозиції щодо перейменування 12 районів окупованих Донецька, Горлівки та Макіївки. Змінити назви планують в рамках закону про деколонізацію. Як запропонувати — читайте далі.

Про це повідомили у Донецькій обласній державній адміністрації.

За їхніми даними, на тимчасово окупованій частині регіону — у Донецьку, Макіївці та Горлівці — залишилося усього 12 районів, які підпадають під закон про деколонізацію. Їх мають перейменувати, оскільки назви містять “символіку комуністичного тоталітарного режиму, російської імперської політики”.

Так, перейменувати планують:

у Донецьку — Будьонівський, Ворошилівський, Калінінський, Кіровський, Куйбишевський, Ленінський, Петровський та Пролетарський райони;

у Горлівці — Калінінський район;

у Макіївці — Кіровський, Совєтський та Червоногвардійський райони.

Для довідки: Для довідки: Змінити назви зазначених районів у містах мають на виконання Закону “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”. В ОДА також покликаються на доручення прем’єр-міністра України від 17 вересня 2025 року № 2831/2/1-25 (у відкритому доступі його немає).

Пропозиції з обґрунтуванням прийматимуть до 3 січня 2026 року на електронну пошту: [email protected].

Як зазначають посадовці, при підготовці пропозицій слід дотримуватись наступних принципів:

кожен район у місті має власну назву;

назва району у місті є похідною від географічних, історичних, національно-культурних чи інших умов місцевості.

Нагадаємо, у червні 2024-го Верховна Рада прийняла постанову про перейменування п’яти сіл Донеччини. Нові назви для населених пунктів підібрали згідно зі стандартами державної мови.