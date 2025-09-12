Українські військові, один із яких тримає антидронову рушницю. Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні нового державного свята — Дня військ радіоелектронної боротьби. Починаючи від 2025 року його відзначатимуть щорічно 12 вересня.

Про це йдеться в указі, опублікованому на офіційному сайті Президента України.

Свято запровадили з метою розвитку національних військових традицій, а також з урахуванням ролі військ РЕБ у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України, а також електромагнітного прикриття об’єктів критичної інфраструктури держави, йдеться в документі.

“Сьогодні день людей, які невидимо, але дуже фахово працюють для захисту України. Воїни радіоелектронної боротьби знешкоджують ворожі дрони та ракети, прикривають позиції, тримають зв’язок між підрозділами й допомагають нашим воїнам бути в безпеці. Дякую кожному й кожній з вас за цю надважливу роботу. Ви щодня рятуєте життя та робите нашу армію сильнішою.

І завжди пам’ятатимемо й будемо вдячними тим, хто віддав своє життя в цій війні. Світла і вічна пам’ять. Дякую вам. З Днем військ радіоелектронної боротьби”, — йдеться у привітанні, опублікованому на Facebook-сторінці президента.

Нагадаємо, у 2021 році 12 вересня стало Днем фахівця радіоелектронної боротьби Збройних сил України.

Це не перше присвячене українським військовим свято, яке з’явилося в Україні у 2025 році. Раніше 27 травня призначили як День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Саме цього дня у 2014-му спецпризначенці провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту.