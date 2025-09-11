Один із порушників, якого змусили повернути рибу назад до річки. Фото: Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

Інспектори Донецького рибоохоронного патруля виявили у регіоні два випадки порушень правил рибальства. Порушників помітили під час незаконного вилову раків та риби на річках Сіверський Донець та Казенний Торець. Загальна вага пійманого — 13 кілограмів.

Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Так, під час рейду на Сіверському Дінці інспектори виявили чоловіка, який ловив рибу двома лісковими сітками. При ньому знайшли 154 екземпляри ляща, 17 пліток та 9 окунів загальною вагою 11 кг. За підрахунками, рибному господарству України чоловік завдав збитків на понад 308 тис. грн, стверджують інспектори.

Другий випадок зафіксували на річці Казенний Торець, де двоє чоловіків вручну ловили раків у період заборони (від 15 серпня по 30 вересня на Донеччині заборонено ловити цих тварин, адже у них друга линька). Інспектори зафіксували 63 екземпляри вагою 2 кг.

Патрульні оформили адміністративні протоколи за обома фактами вилову. Знаряддя лову, які перебувають під забороною, вилучили, а рибу та раків живими випустили назад у водойми.

“Рейди проводяться у складних умовах, часто з ризиком для життя, але рибоохоронці стоять на захисті водних біоресурсів”, — наголосили у Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Скільки раків можна ловити, коли заборона не діє

Умови законного вилову раків в Україні регулюється офіційними Правилами любительського і спортивного рибальства. Так, рибалка-любитель у період, коли не діє заборона, може виловлювати не більше 30 річкових раків за одну добу.

Існує обмеження і на кількість інструментів, які можуть застосовуватися однією людиною для вилову раків, це не більше трьох раколовок або інших знарядь, передбачених правилами.

Нагадаємо, журналісти Вільного радіо вже писали, як покарали уродженця Новогродівки, який під час служби виловив 14 раків у період заборони. Цю шкоду державі за вилов 14 раків в суді оцінили у 46,6 тис. грн.