Заступник міського голови Сергій Родін. Ілюстративне фото: Бахмутська МВА

У четвер, 13 жовтня, відбудеться пряма лінія із заступником голови Бахмутської міської ВА Сергієм Родіним. Вона триватиме годину, протягом цього часу жителі громади матимуть можливість зателефонувати посадовцю та поставити питання особисто.

Нову пряму лінію анонсували у пресслужбі Бахмутської міської ради.

Пряма лінія триватиме від 11:00 до 12:00. Всіх зацікавлених закликають звертатися за номером: +38 (095) 08-22-680

За листопад 2025-го це перша пряма лінія, яку проводять у Бахмутській міській ВА. Востаннє представники органу влади приймали дзвінки від громадян 2 жовтня, тоді на запитання відповідав інший заступник голови військової адміністрації — Сергій Марченко.

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Детальніше про це розповідали журналісти Вільного радіо в окремому матеріалі.

Зазначимо, що жителі Бахмутської громади можуть поспілкуватися телефоном також з начальником ВА Олексієм Ревою, заступником міського голови, секретарем Бахмутської міськради та керуючим справами виконкому. Наразі прямі лінії влаштовують за таким графіком: