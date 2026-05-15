134 жителі Добропільської громади отримають компенсації за зруйноване житло: які адреси

На новому засіданні 15 травня комісія при Добропільській міській військовій адміністрації опрацювала 181 заяву від місцевих жителів, які претендують на відшкодування за знищену нерухомість. У 134 випадках факт руйнувань вдалося офіційно підтвердити — заявники зможуть отримати компенсації за програмою “єВідновлення”. Проте частині мешканців у виплатах відмовили, а розгляд інших заяв тимчасово зупинили. Надаємо перелік адрес, щодо яких комісія винесла схвальне рішення.

Інформацію про компенсації журналісти Вільного Радіо отримали з офіційного рішення комісії від 15 травня 2026 року. Документ оприлюднили на офіційному сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Згідно з актами технічного звіту 118 сертифікатів отримають власники приватних і багатоквартирних будинків за такими адресами:

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 16;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 24;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 28;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 36;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 44;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 16;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 24;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 30;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 21;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 30;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 16;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 30;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 31;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 39;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 4;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 24;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 30;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 34;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Південна, будинок 1;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 24;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 28;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 31;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 12;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 21;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 33;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 35;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 7;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 9;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 12;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 4;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 6;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 21;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 35;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 109;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 125;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 35;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 37;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 18;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 22;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 26;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 36;

місто Добропілля, проспект Перемоги, будинок 37;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 1;

приватні будинки по населених пунктах: м. Добропілля, м. Білицьке, с. Ганнівка, сел. Водянське, сел. Світле.

селище Водянське, вулиця Молодіжна, будинок 4.

Ще 16 житлових сертифікатів видали після аналізу актів дистанційного обстеження житла. Адреси наступні:

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 8;

приватні будинки по населених пунктах: м. Добропілля, м. Білицьке, сел. Водянське, с. Новоукраїнка.

селище Водянське, вулиця Молодіжна, будинок 8.

Дев’ятьом заявникам відмовили в житлових сертифікатах через невідповідність наданих даних. Ще 38 заяв призупинили: комісія отримала замало доказів руйнування нерухомості, тому вимагає більше інформації.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

