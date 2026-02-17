Діти в окупації. Ілюстративне фото: Укрінформ

Від початку відкритого вторгнення вдалося повернути вже 2 тисячі українських дітей з ТОТ та Росії – у межах ініціативи Bring Kids Back UA. Водночас більш як 1,6 мільйона неповнолітніх досі залишаються в окупації.

Про це повідомили в Офісі уповноваженого з Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

На лютий 2026-го загальна кількість дітей, яких вдалося повернути з тимчасово окупованих українських територій та Росії, — 2 тисячі. Зі слів Лубінця, це стало можливим завдяки президентській ініціативі Bring Kids Back UA. Окремо зазначають, що з липня 2022 року по нині Офіс Омбудсмана повернув 419 дітей:

із них 83 — за сприяння Катару;

19 — за посередництва Першої Леді Сполучених Штатів Америки.

“Я пам’ятаю перший випадок — коли ми повернули Сергія з тимчасово окупованого Маріуполя. Тоді не було відпрацьованих алгоритмів. Не було інструкцій, чітких маршрутів чи дипломатичних домовленостей. Було лише одне — розуміння, що дитину треба рятувати негайно. Ми допомогли йому виїхати з окупації, відновити документи, поновити його права. І коли Сергій кілька разів приходив до нас в Офіс — це було підтвердженням, що ми на правильному шляху”, — написав посадовець.

Водночас ще понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються на тимчасово окупованих територіях — під тиском, пропагандою та спробами “стерти їхню ідентичність”, каже Дмитро Лубінець.

“Там система освіти перетворена на інструмент ідеологічного впливу. Там дітей намагаються ізолювати від України, від мови, від правди. Я закликаю міжнародних партнерів — посилити тиск і санкції за депортацію українських дітей. Я закликаю держави, що мають вплив, — використати його для повернення кожної дитини. Я закликаю правозахисні організації та медіа — не знімати це питання з порядку денного”, — наголосив уповноважений.

