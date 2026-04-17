Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У вівторок, 21 квітня 2026 року, для переселенців із Торецької громади організують зустріч із начальником місцевого управління соціального захисту населення Олександром Кузіним. Розповідаємо, де й коли вона відбудеться.

Про прийом повідомили в Торецькій міській військовій адміністрації.

Олександр Кузін прийматиме переселенців із громади в Дніпрі за адресою: вул. Воскресенська, буд. 41, офіс 204.

Особисто звернутися до посадовця можна буде із 10:00 до 12:00. Утім, у разі оголошення повітряної тривоги прийом перервуть.

Раніше ми розповідали, що вихідців із Торецької громади запрошують розповісти про свої потреби в евакуації. Цю інформацію збирають, аби ефективніше надавати соціальні, адміністративні та інші послуги.