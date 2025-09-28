За час повномасштабного вторгнення та окупації Світлодарської громади з місцевої адміністрації звільнили 27 працівників. Ще з 48 призупинили трудові договори на період воєнного стану. Двоє взяли неоплачувану відпустку, одного відправили у простій. Ще про трьох нічого не відомо.
Про поточну ситуацію з кадрами у Світлодарській міській військовій адміністрації журналістам Вільного Радіо повідомили у відповідь на інформаційний запит.
З початку відкритого російського вторгнення і станом на вересень 2025 року:
Світлодарська міська військова адміністрація звільнила 13 працівників, з 32 призупинили дію трудових договорів, одного відправили у простій, а доля ще двох невідома — вони відсутні з нез’ясованих причин;
Відділ освіти звільнив двох людей, трудові договори призупинили з чотирма,один працівник взяв неоплачувану відпустку, а ще один відсутній із невстановлених причин;
Служба у справах дітей звільнила одного працівника і призупинила трудові договори з двома;
Відділ з питань культури, молоді та спорту звільнив п’ятьох працівників, з трьома призупинили трудові договори, ще один узяв відпустку без збереження зарплати;
Управління житлово-комунального господарства звільнило двох працівників, а дію трудових договорів призупинили з п’ятьма;
Фінансове управління звільнило чотирьох людей та ще з двома призупинило дію трудових відносин.
Зазначимо, усі ці зміни відбулися у період із 2022 по 2024 роки. У 2025 році військова адміністрація Світлодарська в евакуації не зазнала кадрових змін.