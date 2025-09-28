Скількох держслужбовців Світлодарської міської військової адміністрації звільнили за час повномасштабного вторгнення Росії. Ілюстративне фото: WBW Solicitors

За час повномасштабного вторгнення та окупації Світлодарської громади з місцевої адміністрації звільнили 27 працівників. Ще з 48 призупинили трудові договори на період воєнного стану. Двоє взяли неоплачувану відпустку, одного відправили у простій. Ще про трьох нічого не відомо.

Про поточну ситуацію з кадрами у Світлодарській міській військовій адміністрації журналістам Вільного Радіо повідомили у відповідь на інформаційний запит.

З початку відкритого російського вторгнення і станом на вересень 2025 року:

Світлодарська міська військова адміністрація звільнила 13 працівників, з 32 призупинили дію трудових договорів, одного відправили у простій, а доля ще двох невідома — вони відсутні з нез’ясованих причин;

Відділ освіти звільнив двох людей, трудові договори призупинили з чотирма, один працівник взяв неоплачувану відпустку, а ще один відсутній із невстановлених причин;

Служба у справах дітей звільнила одного працівника і призупинила трудові договори з двома ;

Відділ з питань культури, молоді та спорту звільнив п’ятьох працівників, з трьома призупинили трудові договори, ще один узяв відпустку без збереження зарплати;

Управління житлово-комунального господарства звільнило двох працівників, а дію трудових договорів призупинили з п’ятьма ;

Фінансове управління звільнило чотирьох людей та ще з двома призупинило дію трудових відносин.

Зазначимо, усі ці зміни відбулися у період із 2022 по 2024 роки. У 2025 році військова адміністрація Світлодарська в евакуації не зазнала кадрових змін.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо аналізували зарплатні відомості очільників ВА Донецької області за другий квартал 2025 року. Так, начальник Світлодарської ВА Олександр Гордієнко за три місяці заробив 62 тисячі 264 гривень.