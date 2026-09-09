33 українських військових могли стратити армійці 114-го полку РФ на Донеччині, — Офіс генпрокурора

Російські військові. Ілюстративне фото: з російських джерел

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Військовослужбовці 114-го гвардійського мотострілецького полку 5-ї армії угруповання “Восток” сил Росії можуть бути причетними до вбивств та жорстокого поводження щонайменше з 33 українськими полоненими у Донецькій області оборонцями.

Про це пише видання “Слідство. Інфо” з посиланням на відповідь Офісу генерального прокурора.

Там повідомили журналістам, що здійснюють процесуальне керівництво у 12 кримінальних провадженнях, які повʼязані з причетністю військовослужбовців 114-го гвардійського мотострілецького полку до страт та жорстокого поводження з військовополоненими ЗСУ. Загалом йдеться про щонайменше 43 українських військових, з яких 33 — у Донецькій області.

“В ході здійснення досудового розслідування воєнних злочинів, передбачених ст. 438 КК України встановлено ймовірну причетність військовослужбовців 114 гвардійського мотострілецького полку 5 армії угруповання “Восток” збройних сил РФ до страт та жорстокого поводження з українськими військовополоненими”, — зазначили в Офісі генпрокурора.

За їхніми даними, армійці цього полку на Донеччині брали участь у боях на Бахмутському, Волноваському та Покровському напрямках. Раніше медійники встановили, що ці окупанти могли бути дотичними до захоплення Новополя Великоновосілківської громади в травні 2025-го. Тоді у полон потрапили троє українських військових, а згодом росіяни їх стратили.

Нагадаємо, росіяни, ймовірно, стратили полоненого командира та ще одного військового підрозділу Сил оборони на Покровському напрямку. Правоохоронці ідентифікували одного з окупантів — 34-річний уродженець Красноярського краю. Йому оголосили підозру, іншого виконавця поки намагаються встановити.