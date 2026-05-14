Наслідки ударів по Києву в ніч на 14 травня. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч на 14 травня завдали комбінованого удару по Києву та Київській області. Вже відомо про поранення 39 цивільних мешканців, зокрема двох дітей, а також про загибель чотирьох людей. В результаті влучань дронів та ракет є руйнування цивільної інфраструктури, зокрема системи водопостачання.

Наслідки ударів по Києву

Оновлено: станом на 12:50 у Києві відомо про загибель чотирьох людей, а також про поранення 32 цивільних.

У Києві станом на 7:30, згідно з даними від ДСНС, загинув один цивільний житель, поранена 31 людина, серед них — дитина.

У Дарницькому районі росіяни влучили в багатоповерховий житловий будинок, конструкції обвалились, люди опинились під завалами — вдалося врятувати 27 людей, роботи досі тривають. Також спалахнули п’ять автомобілів у дворі житлового будинку, уламки падали на територію АЗС.

У Дніпровському районі столиці БпЛА влучив у 5-поверхівку, спалахнув дах. Також постраждав приватний житловий будинок, горіли кілька гаражів та припаркований автомобіль. Там виявили одного потерпілого.

В Оболонському районі уламки впали на відкриту територію, паркінг і бізнес-центр, постраждала квартира на 12 поверсі житлового будинку. Також було влучання у 25-поверхову недобудову, є травмовані.

У Голосіївському районі фіксували уламки на проїжджій частині, у Святошинському — на відкритій території, у Солом’янському спалахнув припаркований автомобіль.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці після атаки фіксують перебої з водопостачанням.

Влучання у Київській області

На Київщині, повідомляє ДСНС, внаслідок нічної атаки постраждали семеро людей, серед них — дитина.

У Фастівському районі поранені двоє людей, у Бориспільському — ще п’ятеро, зокрема дитина. Там само рятувальники евакуювали 30 мешканців із багатоповерхівки.

Пошкодження та пожежі фіксували в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах — постраждали приватні будинки, квартири, господарчі споруди та автомобілі.

ППО збила або знешкодила 41 ракету та 652 дрони під час нічної атаки

Вночі з 13 на 14 травня Повітряні сили зафіксували в небі над Україною 731 засіб повітряного нападу — 675 ударних БПЛА типів Shahed, “Гербера”, “Італмас” та інших, а також 56 ракет: три “Кинджали”, 18 балістичних “Іскандер-М”/С-400 та 35 крилатих Х-101.

Збити або подавити (знешкодити) українським військовим вдалося загалом 693 цілі — 41 ракету та 652 безпілотники.

Нагадаємо, на травень 2026 року через російську агресію в Україні зруйновані та пошкоджені 1783 пам’ятки культурної спадщини, понад 200 з них — на Донеччині. Регіон посідає третє місце серед областей, які зазнали таких втрат.