Наслідки обстрілу Краматорська, 3 квітня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

Увечері 3 квітня 2026 року російська армія вдарила авіабомбами по Краматорську. Це вже був другий удар по місту за добу. Внаслідок вибухів загинули четверо місцевих, ще четверо дістали поранень. Серед поранених був 16-річний підліток.

Про наслідки обстрілів повідомляє очільник ДонОВА Вадим Філашкін.

“Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Пошкоджено щонайменше дві адмінбудівлі та численні будинки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо”, — написав Вадим Філашкін.

Нагадаємо, того ж дня, 3 квітня 2026 року, окупаційна армія вже завдала авіаудару п’ятьма авіабомбами. Під час першого удару двоє краматорців загинули та троє дістали поранень.