Окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях посилює мілітаризацію дітей у школах. Ці заходи мають замінити українську ідентичність та змусити дітей почуватися “громадянами Росії”. Однак попри це, станом на вересень 2025 року 40 тисяч дітей продовжують навчатися в українських школах. Вони вимушені приховувати це через перевірки псевдополіцейських, а іноді навіть від батьків, з якими мають різні політичні погляди.

Про дітей розповів старший юрист благодійного фонду “Схід SOS” Ярослав Таранець на “Фестивалі думок”. Інформаційним партнером події виступає Вільне Радіо.

“Це суттєвий виклик, бо це наші українці, які повинні мати зв’язок з підконтрольною територією і не втрачати його. Ми провели дослідження із запитами до управління освіти й маємо інформацію, що на сьогодні 40 тисяч дітей з окупованих територій, попри тиск, продовжують навчатися в українських школах”, — говорить Ярослав Таранець.

За його словами, окупанти борються з навчанням дітей в українських школах, і тому це доводиться приховувати.

“Ми знаємо випадки, коли безпосередньо до класу заходять співробітники [фейкових] “правоохоронних органів”, щоб перевірити, чи мають діти зв’язок з українською системою освіти чи загалом з усім українським. Це насправді дуже страшно, але попри це ми маємо [40 тисяч] дітей, які навчаються. Тому ми повинні працювати над цим, щоб залучити якомога більше дітей залишатися в нашому культурному та освітньому просторі”, — додає Ярослав Таранець.

Також перешкодою для навчання дітей часом стають власні батьки, з якими неповнолітні мають різні політичні погляди.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025-го росіяни впроваджують низку змін до навчального процесу в школах на тимчасово окупованих територіях України. Серед них — оцінки “за поведінку”, читання “патріотичних” книжок про “СВО”, а ще Шаман та Газманов на уроках музики.