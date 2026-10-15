5 брендів професійних шампунів для різних типів волосся

Правильно підібраний шампунь є основою професійного догляду. У спеціалізованому каталозі можна купити професійні шампуні для волосся , орієнтовані на різні потреби клієнтів. Важливо враховувати тип шкіри голови, стан довжини, пористість і наявність фарбування.

Чому професійний шампунь має значення

Салонний шампунь має формулу, розроблену з урахуванням конкретного завдання. Він може м’яко очищати сухе волосся, регулювати надлишок себуму, підтримувати холодний відтінок блонду або допомагати зберегти насиченість кольору. Для майстра важливі збалансований склад, передбачувана дія та комфорт під час регулярного використання. Правильно підібраний продукт не пересушує шкіру голови й не перевантажує довжину.

1. Nagolovy.pro

Nagolovy.pro допомагає підібрати професійний шампунь під реальний стан волосся та запит клієнта. В асортименті можна знайти засоби для фарбованого, сухого, пошкодженого, тонкого та жирного волосся, а також продукти для підтримки блонду. Майстер може обрати догляд в одному каталозі, порівняти призначення лінійок і сформувати домашній або салонний протокол.

2. Davines

Davines цінують за делікатні формули та увагу до потреб волосся і шкіри голови. У бренду є шампуні для зволоження, відновлення, захисту кольору та контролю жирності. Вони добре вписуються у персоналізований догляд. Для пористої довжини варто підбирати очищення, яке не позбавляє волосся природної м’якості.

3. Kérastase

Kérastase пропонує системний підхід до догляду. Лінійки бренду розраховані на різні стани волосся: від ослабленого та ламкого до сухого, неслухняного або схильного до випадіння. Професійні шампуні мають приємну текстуру та допомагають підготувати волосся до подальшого кондиціонування. Вибір слід робити після діагностики, адже навіть якісний поживний засіб може виявитися надто важким для тонких пасом.

4. L’Oréal Professionnel

L’Oréal Professionnel має широкий вибір шампунів для салонного й домашнього застосування. У колекціях представлені продукти для фарбованого волосся, зволоження, відновлення та підтримки холодних відтінків. Це практичний варіант для майстрів, яким потрібні зрозумілі протоколи й стабільний результат. Для збереження кольору важливо поєднувати шампунь із засобами тієї самої серії та не використовувати гарячу воду.

5. Schwarzkopf Professional

Schwarzkopf Professional створює шампуні для різних типів і потреб волосся, зокрема для пошкодженої довжини, блонду та фарбованих пасом. Формули допомагають м’яко очистити волосся й підготувати його до маски або кондиціонера. Майстру варто оцінювати не тільки рекламне призначення продукту, а й реакцію волосся після кількох застосувань. Це дає змогу вчасно скоригувати домашній догляд.

Як правильно підібрати шампунь