56-річна жителька Олексієво-Дружківки зазнала поранень через атаку російського FPV-дрона

Олексієво-Дружківка на мапі. Скриншот з DeepStateMap

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Вранці 7 червня російські військові атакували Олексієво-Дружківку FPV-дроном. Внаслідок удару поранень зазнала 56-річна місцева жителька.

Про це повідомляє “Суспільне” із посиланням на речницю Донецької обласної прокуратури Анастасію Мєдвєдєву.

Вранці 7 червня російські війська завдали удару FPV-дроном по Олексієво-Дружківці Краматорського району.

Внаслідок атаки поранень зазнала 56-річна місцева жителька. У неї діагностували мінно-вибухову травму, осколкове поранення та забої.

За фактом обстрілу правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.

Олексієво-Дружківка розташована неподалік Костянтинівки та регулярно потерпає від російських атак.

Нагадаємо, 6 червня через атаки російської армії по Донеччині загинули двоє цивільних, ще пʼятеро дістали поранень. Жертви серед населення фіксували у Дружківці та Краматорську.