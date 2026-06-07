56-річна жителька Олексієво-Дружківки зазнала поранень через атаку російського FPV-дрона

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Вранці 7 червня російські військові атакували Олексієво-Дружківку FPV-дроном. Внаслідок удару поранень зазнала 56-річна місцева жителька.
Про це повідомляє “Суспільне” із посиланням на речницю Донецької обласної прокуратури Анастасію Мєдвєдєву.
Вранці 7 червня російські війська завдали удару FPV-дроном по Олексієво-Дружківці Краматорського району.
Внаслідок атаки поранень зазнала 56-річна місцева жителька. У неї діагностували мінно-вибухову травму, осколкове поранення та забої.
За фактом обстрілу правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.
Олексієво-Дружківка розташована неподалік Костянтинівки та регулярно потерпає від російських атак.
Нагадаємо, 6 червня через атаки російської армії по Донеччині загинули двоє цивільних, ще пʼятеро дістали поранень. Жертви серед населення фіксували у Дружківці та Краматорську.