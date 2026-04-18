74 родини з Покровської громади, які не мали власної нерухомості, отримають тимчасове житло у Дніпрі

Покровськ у січні 2026 року. Фото: Donbas Realii (RFE/RL)

17 квітня 2026 року у Покровській військовій адміністрації пройшло засідання членів комісії із забезпечення житлом ВПО з громади. Серед заяв відібрали тих, хто належить до найбільш потребуючих житла та не мав власного житла у громаді. 74 таким родинам погодили надання житла для тимчасового проживання у Дніпрі.

Про ситуацію з компенсаціями розповіли в Покровській міській військовій адміністрації.

“Наші фахівці обробили вже 136 заяв, які подали наші покровчани до ЦНАПів. З них ми відібрали 74 заяви, які поставили на квартирний облік. Ми сьогодні розподілили їм житлову площу, яка була придбана наприкінці минулого року у Дніпрі”, — говорить заступниця начальника Покровської міської військової адміністрації Маргарита Ідрісова.

Квартири розподіляли між переселенцями з Покровської громади, які не мали на території громади власного житла та не зможуть податися на компенсацію за зруйноване житло. Пріоритет надавали найбільш потребуючим жителям.

“Серед них є родина, в якій є людина з інвалідністю першої групи, чотири родини з людьми з інвалідністю другої групи, сім родин з людьми з інвалідністю третьої групи. Також були три родини, у яких є зниклі безвісти члени сім’ї, сім учасників бойових дій, дві багатодітні родини, три сім’ї, у складі яких є діти з інвалідністю, та чотири родини, в яких є члени родини, які потребують стороннього догляду”, — перераховує начальниця управління соціального захисту населення Покровської міської ради Ірина Бонзюк.

Житло, яке отримають такі родини, є тимчасовим, і передати його у власність сім’ям не можуть. Заселяти родини планують почати у травні 2026 року.

Нагадаємо, станом на початок квітня 2026 року 14 тисяч власників нерухомості з Покровської громади вже подали заяви на компенсацію за зруйноване житло. Будинки досліджують завдяки аерокосмічним знімкам.