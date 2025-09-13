Літній мешканець Родинського, який пройшов пішки сім кілометрів до Білицького. Фото: Телебачення “Капрі”

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У серпні 2025 року 93-річний Олексій Фомич вирушив пішки з Родинського до Білицького. Попереду було сім кілометрів дороги, а позаду — оселя, пасіка й собака. У сусідньому місті на чоловіка чекали волонтери, які відвезли його у безпечніше місце.

Про це розповіли журналісти “Телебачення Капрі”.

Літньому чоловікові довелося залишити свій дім, де лишилися бджоли, шість бідонів меду та собака.

“З дружиною отримали квартиру, приїхали, двоє дітей. Тільки дожили до того, що все є. І знову нема в мене нічого”, — зітхнув Олексій вже в евакуаційній машині.

Він спочатку взяв із собою собачку, але чотирилапий дійшов тільки до кінця вулиці, а далі злякався і повернувся додому.

У Білицькому дідусь провів дві доби у місцевого мешканця, а потім його відвезли у безпечне місце. Волонтери пояснюють, що зараз вони не можуть заїжджати безпосередньо у Родинське через небезпеку обстрілів, тому людей забирають із сусідніх сіл.

Нагадаємо, російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Покровського району. Місцевим поспіхом доводиться залишати свої домівки, а дехто вже залишився без нього. Під час останньої евакуації “Білим Янголам” вдалося евакуювати 24 людини з Родинського та Білицького, а разом з ними — майже таку ж кількість тварин.