Скриншот Комарської громади із DeepStateMap.

У Комарській громаді на Донеччині майже все населення вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію. Евакуацію проводили ще кілька тижнів тому. Зараз усі мости у зоні боїв зруйновані, доступу до сіл громади немає.

Майже всі мешканці Комарської громади евакуйовані. Про це у коментарі Вільному Радіо розповів заступник начальника сільської військової адміністрації Дмитро Загорулько.

“99–98% людей евакуювали вже. Хто хотів виїхати, той виїхав. Примусово ми людей не можемо вивозити. Залишилися лише ті, хто сам прийняв рішення залишитись. Це переважно літні люди. Зараз відомостей про їхню долю немає”, — зазначив посадовець.

За його словами, дітей, маломобільних та інші соціально незахищені категорії вивезли ще раніше. Востаннє евакуація відбувалася близько трьох тижнів — місяця тому.

Нині всі мости у зоні активних бойових дій зруйновані, і доступу до населених пунктів громади немає.

“На сьогоднішній день доступу туди на територію немає. Гуманітарну допомогу надаємо тільки за межами громади”, — додав Дмитро Загорулько.

Допомогу координують через Facebook-сторінки та групи за колишніми сільськими радами. Там мешканцям повідомляють, куди й коли приходити за продуктами та іншими речами.

