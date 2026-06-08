Аграрії зможуть подавати заяви на відшкодування за гуманітарне розмінування до Реєстру збитків

Мінна небезпека. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Українські фермери зможуть подати заяви на відшкодування за гуманітарне розмінування до Міжнародного Реєстру збитків. Цей функціонал зʼявиться на порталі “Дії”.

Про ініціативу повідомили на Урядовому порталі.

Там розповіли, що у Міжнародному реєстрі збитків запустять категорію B5 “Розмінування та очищення від боєприпасів, що не вибухнули” — ці зміни уряд вже вніс до відповідних порядків подачі заяв. За ними, претендувати на відшкодування можна у разі:

витрат на гуманітарне розмінування (найм операторів протимінної діяльності, купівля чи оренда обладнання або техніки для розмінування, виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів тощо);

витрат на навчання спеціалістів з гуманітарного розмінування;

витрат на заходи з інформування та навчання населення про небезпеку від мін та боєприпасів, що не вибухнули;

витрат держави на компенсацію фермерам та сільгоспвиробникам вартості гуманітарного розмінування їхніх ділянок.

Як зазначили посадовці, податися на компенсації зможуть не тільки фермери, які розмінували ділянки власним коштом, а й оператори протимінної діяльності. Також у цьому переліку є держава — витрати на оплату робіт у цьому секторі за два роки роботи сягнули більш як мільярд гривень.

“З початку дії програми Центр гуманітарного розмінування підписав 140 угод на розмінування сільськогосподарських земель вартістю 1,8 мільярда гривень. Це кошти, які ми витрачаємо на те, щоб очистити угіддя від російських мін, снарядів, касетних боєприпасів тощо. Тому цілком природно розраховувати, що витрати на розмінування, зокрема і гуманітарне, має відшкодовувати саме агресор”, — зазначили урядовці.

Перелік документів, які потрібно подати разом із заявою до Міжнародного Реєстру збитків, можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо вже розповідали, як працює глобальний механізм компенсації для України та коли очікувати репарації від Росії.