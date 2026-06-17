Елеватор “Бета-Агро-Інвест” на Донеччині до початку повномасштабного вторгнення. Фото: Elevatorist

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Господарський суд Донецької області зобов’язав Росію виплатити агрокомпанії “Бета-Агро-Інвест” понад 1,2 млрд грн компенсації за знищене та пошкоджене майно на Донеччині. Також країна-агресорка нібито має сплатити майже 932 тисячі гривень судового збору.

Деталі справи журналісти Вільного Радіо дізналися в Єдиному державному реєстрї судових рішень.

Компанія “Бета-Агро-Інвест” з холдингу B.I.G. Harvest Group PLC, зареєстрована в Чернігівській області, займається вирощуванням зернових та овочевих культур, розведенням худоби, а також переробкою і зберіганням сільськогосподарської продукції. На Донеччині працювали ще з 90-х, а станом на початок 2022 року підприємство обробляло близько 40 тисяч гектарів землі по країні.

На Донеччині компанія мала шість виробничих ділянок у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах. На них розташовувалися склади для зберігання та сортування зерна, майстерні для ремонту техніки, лабораторії, свердловини, зерносховища та інші виробничі об’єкти.

Машинно-тракторний парк підприємства налічував десятки тракторів і комбайнів, а автопарк — вантажівки, тягачі, напівпричепи, автокрани та цистерни.

У позові компанія зазначила, що після початку повномасштабного вторгнення Росії її виробничі об’єкти не раз обстрілювали.

Зокрема, у березні 2022 року була пошкоджена виробнича ділянка “Новокалинове”. У квітні того ж року повністю зруйнували склад запчастин в Очеретиному, а також пошкодили склади в Олександрополі. Упродовж березня-травня 2022 року через пряме влучання ракети зруйнували тракторну майстерню у Воздвиженці.

У травні 2022 року пошкоджень зазнали зерносклад та склад запчастин в Очеретиному. У червні-липні частково зруйнували ще чотири склади, а в серпні після обстрілу сталася пожежа на елеваторі в Нью-Йорку Торецької громади, де було знищене обладнання.

Частина територій, на яких розташовувалися об’єкти компанії, згодом опинилася в зоні активних бойових дій або під російською окупацією. Через це підприємство втратило доступ до майна та не змогло вивезти частину первинної документації.

Для оцінки збитків компанія залучила сертифікованого оцінювача. Згідно з його висновками, вартість знищеного та пошкодженого нерухомого майна, обладнання і транспорту склала 574 млн грн. Ще у 71,5 млн грн оцінили втрачені товарно-матеріальні цінності.

Окремо експерти підрахували упущену вигоду через неможливість вести господарську діяльність. Вона склала понад 362 млн грн.

Загальна сума збитків, заявлена у позові, становила понад 27,5 млн доларів США. За курсом на день подання позову це майже 1,21 млрд грн.

Росія не брала участі у розгляді справи та не надала суду жодних заперечень. Господарський суд Донецької області погодився з доводами позивача та повністю задовольнив його вимоги.

Суд зобов’язав Російську Федерацію виплатити компанії понад 1,2 млрд грн компенсації та додатково стягнув 931 840 грн судового збору до державного бюджету України.

Для довідки: Українські суди мають право розглядати справи проти держави-агресорки. Інакше процедурно цей позов навіть не почали б розглядати. Водночас, примусово стягнути кошти можна тільки у випадку, якщо є доступ до активів, які можна конфіскувати. Державних активів Росії в Україні, які можна було б в цьому випадку використати, немає, а подібне рішення не поодиноке. Тож надалі справа може або рухатися на наступний рівень Європейського суду (юрисдикцію якого Росія не визнає, як і фактично всіх міжнародних судів), або ж залишити рішення наразі без фактичної виплати компенсації.

Рішення набере законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Раніше ми розповідали, як працює глобальний механізм компенсації для України та коли очікувати репарації від Росії.