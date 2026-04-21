Алюмінієвий пруток: коли він потрібен і як не переплатити

Алюмінієвий пруток — суцільний стрижень без порожнини всередині, який добре тримає навантаження на стиск і кручення. Його вибирають тоді, коли труба не підходить через порожнисту структуру, а кутник — через форму. Матеріал легко ріжеться, свердлиться та обробляється на токарному верстаті.

Його беруть як для токарних робіт, так і конструкцій і дрібного ремонту.

Чому варто вибрати пруток

Головна перевага прутка — його суцільна структура. Він краще підходить для точіння, свердління та виготовлення деталей, де важлива точність. У тих самих умовах труба поводиться менш якісно, оскільки стінка може деформуватися.

Пруток найкраще підходить для виготовлення осей, втулок і штифтів на токарному верстаті, створення кріпильних елементів під гайковий ключ, конструктивних деталей із плоскими гранями, зварних вузлів і декоративних виробів.

Круглий пруток — найуніверсальніший. Діаметр зазвичай становить від 3 до 100 мм, довжина — 1–6 м. Елемент ріжеться болгаркою або ножівкою, а обробляється звичайним свердлом.

Який вид сплаву краще

Не всі прутки однакові — марка сплаву визначає, у яких умовах матеріал збереже свої властивості довше. Основні варіанти:

АД0 — технічно чистий алюміній, м’який і пластичний, підходить для гнуття і зварювання;

АД31 — міцніший, добре анодується, часто беруть для декоративних виробів;

АМг — має підвищену корозійну стійкість, підходить для вологого середовища і вулиці.

Для токарного оброблення в сухих умовах зазвичай вистачає АД0. Під час роботи з вуличними конструкціями або у вологому середовищі краще брати АМг.

Як правильно вибрати пруток

Головна помилка — брати пруток із запасом за діаметром. Більший розмір коштує дорожче, а зайвий метал потім стає відходами. Краще спочатку точно виміряти деталь і підбирати матеріал під задачу.

Під час вибору важливо врахувати розмір прутка, марку сплаву, потрібну довжину та стан поверхні. Для одних завдань достатньо натуральної поверхні, а для інших краще підходить анодований варіант.

Алюмінієвий пруток беруть тоді, коли потрібна точна форма, нормальна міцність і зручна обробка. Для майстрів і підприємств це практичний варіант без зайвих витрат.